張善政農委會研究案爆抄襲 蔡壁如：本人要講清楚
2022/08/30 12:15
〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨桃園市長參選人張善政遭爆料，在擔任宏碁副總期間，以計畫主持人身分向農委會申請3年研究計畫，總研究經費達5700萬元，結案報告涉嫌抄襲。民眾黨立委蔡壁如今天被問到此議題表示，研究案與論文不同，事實是怎麼樣，本人要講清楚。
針對張善政的研究案涉嫌抄襲，蔡壁如今天在新北市選舉委員會受訪表示，她過去在台大醫院也接了很多研究案，研究案與自己的論文不同，她批民進黨最容易潑髒水，把大家潑髒水、潑黑，誰都不能講誰。
請繼續往下閱讀...
蔡壁如說，張善政的抄襲風波看起來是研究計畫案，張擔任主持人，下面有很多題目，基本上是一個團隊做的，但到底是怎樣的研究案，當事人要自己出來講清楚，畢竟研究案不是論文。
話鋒一轉，蔡壁如表示，民進黨的選戰三部曲，就是把你抹黑、抹紅、一直抹你、噴你，不行的話就噴墨水，大家都糊掉、打混仗。事實要聽對方講，研究案不能跟論文相提並論，必須舉證過去誰做了什麼事情，總是要忠於原著，她呼籲張善政本人要講清楚，政治人物本來就是接受社會各界的檢驗，不希望大家最後用噴墨水的方式，把大家噴得一樣黑。