張善政農委會研究案爆抄襲 蔡壁如：本人要講清楚

民眾黨立委蔡壁如被問到國民黨桃園市長參選人張善政的研究案涉嫌抄襲，她表示，研究案與論文不同，本人要出來講清楚。（記者賴筱桐攝）

2022/08/30 12:15

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨桃園市長參選人張善政遭爆料，在擔任宏碁副總期間，以計畫主持人身分向農委會申請3年研究計畫，總研究經費達5700萬元，結案報告涉嫌抄襲。民眾黨立委蔡壁如今天被問到此議題表示，研究案與論文不同，事實是怎麼樣，本人要講清楚。

針對張善政的研究案涉嫌抄襲，蔡壁如今天在新北市選舉委員會受訪表示，她過去在台大醫院也接了很多研究案，研究案與自己的論文不同，她批民進黨最容易潑髒水，把大家潑髒水、潑黑，誰都不能講誰。

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蔡壁如說，張善政的抄襲風波看起來是研究計畫案，張擔任主持人，下面有很多題目，基本上是一個團隊做的，但到底是怎樣的研究案，當事人要自己出來講清楚，畢竟研究案不是論文。

話鋒一轉，蔡壁如表示，民進黨的選戰三部曲，就是把你抹黑、抹紅、一直抹你、噴你，不行的話就噴墨水，大家都糊掉、打混仗。事實要聽對方講，研究案不能跟論文相提並論，必須舉證過去誰做了什麼事情，總是要忠於原著，她呼籲張善政本人要講清楚，政治人物本來就是接受社會各界的檢驗，不希望大家最後用噴墨水的方式，把大家噴得一樣黑。

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