研究報告涉抄襲？張善政：「身正不怕影子斜」歡迎檢驗

國民黨桃園市長參選人張善政稍早發文反擊抄襲疑雲。（取自張善政臉書）

2022/08/30 18:20

〔記者許倬勛／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政今被週刊踢爆時任宏碁副總的研究報告涉嫌抄襲；張善政稍早透過臉書反擊，解釋該報告與論文的目的與規格截然不同，兩相比較是「張飛打岳飛」，他自認「身正不怕影子斜」痛批綠營抹黑。

張善政在臉書發文表示，「農業電子化發展策略分析與規劃」是宏碁接受農委會委託的三年研究案，主要目標是向台灣農業研究單位介紹國外農業電子化新知，所以當然會翻譯、引用各種文獻及資料來源來介紹給農委會參考，絕非抄襲。

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張表示，研究團隊共有12個人，他是公司的部門主管，所以掛名主持人，並非獨力執行與撰寫，一個人也根本無法完成，每位團隊成員都是大量閱讀、整理世界各國的農業電子化政策，然後消化分析，提供農委會制定政策的依據。

「5700萬只交出六頁報告，是胡說八道。」張善政表示，委託案3年（2007-2009）的過程中，橫跨兩屆藍綠政府，不只是寫報告、蒐集各國資料，還要到各研究單位舉辦研討會、座談會、跨部會溝通、各國考察、發行電子報、系統開發、農委會相關計畫輔導等，成果十分豐碩，不同份數的報告高達上千頁，相關網站都查得到。

張善政自評當時的成果收到農委會大力肯定，也通過擔任甲方的農委會審查機制，驗收時亦同，這件事情也有當年農委會資訊中心主任林貞、宏碁集團第一時間的背書，可受公評。

張善政說，真正檢視該份委託案內容可以發現，其產出的各種書面計畫字數龐大，媒體指涉的極少數篇幅，反而證明有疑義的比例極低。

「很遺憾個人選舉讓該份報告成為抹黑造謠的題材。」張善政表示，歡迎各界檢視他，檢視這份報告，他不可能會被打倒。

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