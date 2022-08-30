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    首頁　>　政治

    鄭文燦、鄭運鵬批張善政抄襲、A公款 凌濤告違反選罷法

    桃園市議員參選人凌濤由律師陳麗玲陪同，今天下午前往桃園地檢署按鈴控告桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬違反選罷法。（記者余瑞仁攝）

    桃園市議員參選人凌濤由律師陳麗玲陪同，今天下午前往桃園地檢署按鈴控告桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬違反選罷法。（記者余瑞仁攝）

    2022/08/30 18:31

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政今天被爆任職宏碁公司時，其團隊承攬農委會研究計畫涉及抄襲，桃園市長鄭文燦抨擊「不只抄襲，還涉A國庫錢」，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬也批「張善政用抄襲來獲利最離譜」等。國民黨桃園市議員參選人凌濤認為鄭文燦、鄭運鵬未經證實媒體報導內容，卻對媒體發表言論，已違反選舉罷免法104條意圖使人不當選罪，今天下午4點前往桃園地檢署按鈴對鄭文燦、鄭運鵬提出告訴。

    凌濤由律師陳麗玲陪同到桃檢按鈴提告，他出示宏碁公司的資料內容指出，此案是農委會委託民間私人企業的計畫案，為透過民間私人企業之團隊，協助蒐集引進國外農業電子化新進展資訊，給國內農業研究單位參考，選擇適合台灣環境的技術或可能性導入，且「資料蒐集來源與方法」中明確寫著蒐集國家為日本、美加、中國、荷蘭、澳洲及台灣，內容為「利用關鍵字檢索前述國家的政策說明、科技前瞻報告、網路訊息、科技報導等文獻資料」，除此還包括舉辦座談、田野調查、輔導等，而農委會農金資中心稍早前也指專案有嚴格的品質控管。

    凌濤說，從宏碁的資料來看，張善政團隊的報告完全符合農委會委託案，但鄭文燦、鄭運鵬卻未經查證，就提出惡意批評，實在有失市長格局，更違反選罷法，除了提告，也要2人對此向國人道歉。

    凌濤出示宏碁公司的委託案資料，說明張善政團隊進行農委會委託案中，明確註明的資料蒐集來源與方法。（記者余瑞仁攝）

    凌濤出示宏碁公司的委託案資料，說明張善政團隊進行農委會委託案中，明確註明的資料蒐集來源與方法。（記者余瑞仁攝）

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