張善政遭控抄襲 國民黨：持續蒐證並提告

國民黨今日上午召開「揭露綠營烏賊戰，鄭文燦失言違法」記者會。（記者施曉光攝）

2022/08/31 10:39

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開「揭露綠營烏賊戰，鄭文燦失言違法」記者會，質疑桃園市長鄭文燦與民進黨桃園市長參選人鄭運鵬過去不敢針對林智堅論文案表態，現在卻胡亂指控國民黨桃園市長參選人張善政過去承接農委會研究計畫抄襲，指控別人A錢，根本就是雙重標準，呼籲綠營適可而止，否則藍營未來還會繼續蒐證並且提告。

國民黨桃園市議員參選人凌濤表示，鄭文燦與鄭運鵬這幾天表現是荒腔走板，林智堅被台大、中華大學認定論文抄襲後，民進黨上自蔡英文總統下至鄭運鵬，都不敢就事實回應，如今只憑週刊報導，就要指控張善政抄襲，根本是雙標、「失智列車2.0」。

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凌濤說，鄭文燦與鄭運鵬在沒有真憑實據情況下，昨天指控張善政A國庫的錢，這是何等大的指控，鄭市長怎麼變成了選戰砲手？

他強調，農委會研究辦理的被委託人不是張善政，而是宏碁公司，錢也不是進張善政的口袋，因此他昨天下午就已經到桃園地檢署告發鄭文燦與鄭運鵬涉及刑法妨礙名譽、意圖使人不當選等罪，呼籲所有民進黨的側翼與鄭文燦、鄭運鵬要適可而止，不要再繼續抹黑、誹謗，否則未來還會繼續蒐證並提告。

國民黨文傳會副主委、桃園市議員舒翠玲則強調，張善政負責是農委會委託研究案，不是一般的論文寫作，而是蒐集國外資料，目的在於提供農委會了解國內外農業發展狀況以及如何導入電子化運用，在一般商場上及產業鏈，都必須蒐集國外第一手情報資訊，重點不在於格式，也不是寫論文，而是引進國外先進技術與發展狀況，綠媒與民進黨卻稱該報告中有英翻中，簡轉繁、抄雜誌等情形，由此可見張善政及其團隊有多認真的在蒐集資料。

舒翠玲還說，這份研究報告歷經前總統陳水扁、馬英九與蔡英文總統，前後長達15年，如果內容如綠營所形容的不堪，為何15年來還一直掛在農委會的公開網站上？她呼籲民進黨不要為了政黨利益，就亂潑髒水、打泥巴戰。

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