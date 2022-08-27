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    張善政警消政策又講錯？鄭文燦：國民黨曾阻擋警察繁重加給

    桃園市長鄭文燦針對張善政提警消政策做出回應，不忘訕笑張又沒做功課。（記者許倬勛攝）

    桃園市長鄭文燦針對張善政提警消政策做出回應，不忘訕笑張又沒做功課。（記者許倬勛攝）

    2022/08/27 13:58

    〔記者許倬勛／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政26日在臉書端牛肉，承諾若順利當選，桃市警消「繁重加給」、「危險加給」將比照雙北全額發放，但當日即遭桃市新聞處糾正，稱早已向中央爭取全額補助；市長鄭文燦受訪表示，國民黨執政時代未給桃園警消公平待遇，是他上任後才發放，遺憾張善政又沒做功課。

    鄭文燦受訪表示，張善政自參選以來，從青年政策、守護埤塘到警消加給，一連三次遭市府糾正引用數據、資料錯誤，有關警消加給，市府從前年、去年都有向行政院提報警消全額發放加給，目前由內政部審議中。

    鄭文燦說：「張善政不曉得藍營執政時代反對桃園警消加給」，並指出2014年他初任市長，當時是國民黨執政，他一上任就提出警職繁重加級，卻遭到當時內政部駁回，但最後他還是堅持發放；至於消防危險加給，也是2015年他上任後才發放，質疑張善政都沒有做功課。

    鄭運鵬也補充，張善政前日參加醫療論壇時，唯一的政見就是推動低劑量的肺癌電腦斷層掃描，但其實市府早就在做了，是今年的新政策，也照顧了不少高風險有肺癌問題的市民朋友，顯見張善政不是很瞭解市政進行式，急於把它做成自己的創見，令人遺憾。

    桃園市消防人員分為3級領取危險加給，第一級按原支領等級數額加發5905元，換算為支給數額的7成，雙北市最高則為8435元。

    警職勤務繁重分級則按警政署核定，採分級發放，桃園、中壢、平鎮、楊梅、龜山與八德等六個分局屬於勤務繁重第一級，繁重加給可獲5905元；第二級為蘆竹、大園、龍潭與大溪四個分局，加給為5061元；第三級為各警察大隊，可領4218元；第四級為市警局本部單位，繁重加給為2698元。

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