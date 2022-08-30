被告知鄭運鵬民調贏10％？ 鄭寶清：鄭文燦說謊 摸頭不成就想砍頭

對於鄭文燦在政論節目談及黨內民調，鄭寶清發文駁斥鄭文燦公然說謊。（記者鄭淑婷翻攝）

2022/08/30 15:04

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市長鄭文燦28日接受政論節目《鄭知道了》訪問，談及民進黨是以嚴謹客觀的民調作為推舉參選人基礎，對比式民調鄭運鵬比鄭寶清高了10%，也有告知鄭寶清；對此，鄭寶清今天發文駁斥「完全不是事實，鄭文燦公然說謊，摸頭不成就想要砍頭」。

桃園市長選情曲折，前新竹市長林智堅12日宣布退出桃園市長選舉，改由民進黨桃園資深立委鄭運鵬接棒參選，讓早曾表態參選的前立委鄭寶清不滿，並於27日宣布參選。

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對於鄭文燦在政論節目中談論黨內民調，鄭寶清指出，有關鄭文燦29日接受政論節目《鄭知道了》訪問，說到有關民進黨桃園巿長提名民調部分，「完全不是事實，鄭文燦公然説謊」，他和鄭文燦於21日見面，鄭文燦表示要跟蔡英文總統及秘書長林錫耀反應後，再用民調來決定人選，但方式根本不是他所主張的公開、公正、公平，所以，23日鄭文燦表示，想和前主席許信良和他3人會面，他就沒同意。

鄭寶清指出，前秘書長蘇嘉全也在22日傳達蔡英文同意，願意特別做一個鄭寶清與鄭運鵬的民調，贏者出線，可以換掉鄭運鵬。但是因沒有公開、公正、公平的民調依據，他本人婉拒見面。後來蘇嘉全23日再次傳達，蔡英文希望24日能夠見面，但他覺得沒有公開公正，只是繼續用沒收民主、密室協商來決定人選，違背他一路以來的信仰與堅持，所以對總統很不好意思，只好婉拒。

鄭寶清說，如果原先的提名過程公開公正，那為何總統與鄭文燦還要再補做民調？如果民調不能夠公開、公平、公正，那誰能相信有公信力？還說補做民調，贏者出線，可以換掉鄭運鵬，那不是擺明再一次的說謊？這一次摸頭不成就想要砍頭，這不是民主常態，做市長更不能公開說謊。他在文末更批，「剪剪貼貼捏造故事汙衊他人人格比抄襲還糟糕」。

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