驚悚畫面曝！北市內科疑情殺案 女遭前男友持刀狂砍倒路中央

蔡女中刀倒臥血泊，見義勇為的路人拿起三角錐檔放避免她遭汽機車輾過。（記者王冠仁翻攝）

2024/11/25 13:06

〔記者王冠仁／台北報導〕52歲宿姓男子疑似為48歲蔡姓女子的前男友，兩人有感情糾紛，宿心生不滿，今天早上11時許在台北市內湖區瑞光路街頭，當街拿刀攻擊蔡女。蔡遇襲逃跑不及，右胸、左胸有開放性刀傷，腹部與左手也被砍傷，當場倒臥血泊當中，儘管她被緊急送醫，但在送醫途中就失去呼吸心跳，目前命危搶救當中。

警方調查，宿姓男子與蔡姓女子兩人疑似為前情侶關係，兩人日前因故分手，引發糾紛。宿不滿，今天早上11時許，拿刀在台北市瑞光路當街攻擊蔡女，蔡女身中多刀，胸部也被刺傷，大量失血後倒臥血泊當中，宿隨後也朝自己左胸自殘。

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宿男雖然自殘受傷，但傷勢極淺，行兇後還在現場抽菸，四處遊走，直到有目擊民眾報警，轄區警方趕到現場後才將情緒激動的宿男逮捕。宿當下情緒不穩，警方上銬管束後才進一步送往醫院救治。

警方說，宿雖然左胸也有開放性刀傷，但沒有生命危險，警方目前將帶他穩定後再進一步追問。至於蔡女是否案發地為周邊科技公司員工、與宿的糾紛為何，警方也正設法釐清。

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救護人員到場救援。（記者王冠仁翻攝）

警方封鎖現場。（記者王冠仁翻攝）

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