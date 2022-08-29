鄭寶清參選國民黨卡輕鬆？ 張善政︰不可以這樣想、不能鬆懈

鄭寶清宣布參選，外界認為對於國民黨選情有利，張善政（右4）要支持者直到當選那一天，都不能鬆懈。（記者李容萍攝）

2022/08/29 15:24

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政今（29）日上午前往楊梅區埔心眷村國宅社區參加眷村固本啟航列車「善哥同樂會」，他在致詞時表示，前民進黨立委鄭寶清宣布參選，外界認為這對國民黨選情有利可以比較輕鬆，但他呼籲不能想自己選情就穩了，還是要非常戰戰兢兢努力向前，就是要往前衝。

張善政說，民進黨現在已經沒有靈魂了，所以黨員也對民進黨失去信心，看最近論文的事情全黨挺1人，把學術的倫理尊嚴都打掉就是為了政治，後來還有中介法還有一大堆事情，疫苗的公文封存30年，每一件事都讓民眾心裡面非常氣憤，鄭寶清說要參選，表達的就是身為民進黨創黨黨員對民進黨失望透頂、感到非常失望。

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張善政表示，他要特別拜託大家，「不要以為我們的選情就穩了，不要這樣想」，「我們要當做說我們的選情一點都不穩，我們還是要非常戰戰兢兢的努力向前，沒有到投票那一天，投出市長當選人就是張善政以前，我們一步一步都不能鬆懈」。

張善政提醒支持者，民進黨是非常會選舉奧步的黨，現在很難講會使出什麼奧步，狗急跳牆，說不定，不知道什麼時候開始做一些大家想像不到的事情，大家不要被影響，要堅定信心，一步一步戰戰兢兢的往前走，不管民調領先1％也好，10％也好，都不要看，就是往前衝。

張善政最後拉抬同場尋求連任的市議員周玉琴、涂權吉及李家興，與在場支持者高喊「凍蒜」、「把桃園贏回來」，強調不僅今年年底他要當選，同場的3位議員也都要當選，還有到場的里長參選人也都當選，相信有10個人就是「鐵10角」，有好多個「鐵3角」，一定讓楊梅埔心變得不一樣。

鄭寶清宣布參選，外界認為對於國民黨選情有利，張善政（中）要支持者直到當選那一天，都不能鬆懈。（記者李容萍攝）

鄭寶清宣布參選，外界認為對於國民黨選情有利，張善政（左3）要支持者直到當選那一天，都不能鬆懈。（記者李容萍攝）

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