為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    鄭文燦：對比民調鄭運鵬比鄭寶清高10％ 無懼3打1

    桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，28日合體接受政論節目《鄭知道了》主持人鄭弘儀訪問。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，28日合體接受政論節目《鄭知道了》主持人鄭弘儀訪問。（記者鄭淑婷翻攝）

    2022/08/29 22:40

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，28日合體接受政論節目《鄭知道了》主持人鄭弘儀訪問，鄭文燦直言，民進黨是以民調為基礎推舉參選人，對比式民調，鄭運鵬比鄭寶清高了10%，若要用個人意見等去推翻，「對我來說這不是民進黨的傳統」。

    鄭文燦表示，黨內首長提名都要做對比式民調，對比競選對手如張善政、賴香伶，當初提名林智堅，民調結果他是最高的，而鄭運鵬又比鄭寶清高出10%，第1輪結果有跟鄭寶清說，第2輪蘇嘉全也有跟鄭寶清講。

    鄭文燦也回憶過去鄭寶清爭取立委連任時，他也是幫忙協調黨內另位有意參選者，並請對方「成全」鄭寶清，當時也是作民調就決定了，他認為真的要珍惜「個人不重要、團隊才重要」，尤其桃園好不容易翻轉，這個太重要了，對他來說這是唯一的價值。

    鄭文燦表示，「該做的努力都做了」，第1輪民調就跟鄭寶清談了，私下對話不方便公開，但他的立場是一致的，就是「每個民進黨人都應該遵守這個規則」；談到現在的心情，他說，選舉要幫桃園加分，對他來說，該做的努力都不會少，最困難的時候「桃園隊」都沒有人脫隊，目前來說是3打1，3打1要有足夠的韌性，他們也不怕這樣的狀況。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    鄭寶清網軍爆出案外案！廠商申冤：他沒付尾款
    2022/08/29 17:21

    鄭寶清網軍爆出案外案！廠商申冤：他沒付尾款
    模型零件框看板被疑抄襲 鄭運鵬競辦回應了
    2022/08/29 15:23

    模型零件框看板被疑抄襲 鄭運鵬競辦回應了

    達永錢進台東美術館旁7%起高投報
    鄭文燦稱戰變3打1 張善政：比較像是鄭文燦選第3任
    2022/08/29 14:56

    鄭文燦稱戰變3打1 張善政：比較像是鄭文燦選第3任
    桃園市長選戰第5人！他8年前政見被起底 「想跟路上漂亮妹妹愛愛」
    2022/08/29 13:50

    桃園市長選戰第5人！他8年前政見被起底 「想跟路上漂亮妹妹愛愛」

    現代人維持健康法寶 家人的保護罩
    鄭寶清宣布參選桃園市長 蘇貞昌：會刺激支持鄭運鵬的人更加努力
    2022/08/29 13:04

    鄭寶清宣布參選桃園市長 蘇貞昌：會刺激支持鄭運鵬的人更加努力
    鄭寶清堅持不退選 鄭文燦：3打1我們也一定會贏
    2022/08/29 10:09

    鄭寶清堅持不退選 鄭文燦：3打1我們也一定會贏
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播