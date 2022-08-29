鄭文燦：對比民調鄭運鵬比鄭寶清高10％ 無懼3打1

桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，28日合體接受政論節目《鄭知道了》主持人鄭弘儀訪問。（記者鄭淑婷翻攝）

2022/08/29 22:40

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，28日合體接受政論節目《鄭知道了》主持人鄭弘儀訪問，鄭文燦直言，民進黨是以民調為基礎推舉參選人，對比式民調，鄭運鵬比鄭寶清高了10%，若要用個人意見等去推翻，「對我來說這不是民進黨的傳統」。

鄭文燦表示，黨內首長提名都要做對比式民調，對比競選對手如張善政、賴香伶，當初提名林智堅，民調結果他是最高的，而鄭運鵬又比鄭寶清高出10%，第1輪結果有跟鄭寶清說，第2輪蘇嘉全也有跟鄭寶清講。

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鄭文燦也回憶過去鄭寶清爭取立委連任時，他也是幫忙協調黨內另位有意參選者，並請對方「成全」鄭寶清，當時也是作民調就決定了，他認為真的要珍惜「個人不重要、團隊才重要」，尤其桃園好不容易翻轉，這個太重要了，對他來說這是唯一的價值。

鄭文燦表示，「該做的努力都做了」，第1輪民調就跟鄭寶清談了，私下對話不方便公開，但他的立場是一致的，就是「每個民進黨人都應該遵守這個規則」；談到現在的心情，他說，選舉要幫桃園加分，對他來說，該做的努力都不會少，最困難的時候「桃園隊」都沒有人脫隊，目前來說是3打1，3打1要有足夠的韌性，他們也不怕這樣的狀況。

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