工會反映桃園缺工問題 鄭運鵬：擴大青年就業、缺工產業補助

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（中）拜會桃園市總工會，旗下工會於疫情後陸續復辦勞工教育訓練，右為理事長翁政國、左為常務理事呂學孟。（記者鄭淑婷攝）

2022/08/30 13:33

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今早拜會桃園市總工會，旗下10個工會正在舉辦勞工教育訓練，對於工會反映技職行業缺工問題，鄭運鵬表示，日前他所提出的青年政策，包括做6個月領7個月、擴大缺工產業補助，除了鼓勵全台青年到桃園就業，同時也要協助減少缺工問題。

鄭運鵬表示，桃園市長鄭文燦兩任8年執政，不論是新建勞工教育大樓或疫情就業方案，都讓大家很有感，請讓「鄭市長」繼續為大家服務，他將延續鄭文燦的優質政策，並擴大缺工產業補助，做勞工作更大的遮雨棚。

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桃園市總工會秘書長呂學孟提及，技職行業真的非常缺工，過往政府補助常常只針對往國外出口的大公司，卻沒有照顧到偏重國內消費的技職產業，感謝鄭文燦這幾年照顧勞工政策，但桃園這幾年經濟發展太快速，缺工問題很嚴重。

鄭運鵬表示，缺工問題需要政府和工會一起努力，他日前提出的青年政策，除了希望增加青年就業，也是要減少缺工問題；他另提及，產業變化十分快速，像是連鎖加盟協會當初說要拚8000億產值，17年後產值已達到2兆，而改變也會帶來機會，比如現在很多的自媒體，勞工也可運用本身專業作為影片素材，說不定就是下個百萬訂閱達人，他若順利當選，將請勞動局安排各種教育課程，讓勞工朋友學習影片拍攝技巧，也可讓技職好好被傳承下去。

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（中）拜會桃園市總工會，旗下工會於疫情後陸續復辦勞工教育訓練，右為理事長翁政國、左為常務理事呂學孟。（記者鄭淑婷攝）

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬拜會桃園市總工會，旗下工會於疫情後陸續復辦勞工教育訓練。（記者鄭淑婷攝）

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