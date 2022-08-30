為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    工會反映桃園缺工問題 鄭運鵬：擴大青年就業、缺工產業補助

    民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（中）拜會桃園市總工會，旗下工會於疫情後陸續復辦勞工教育訓練，右為理事長翁政國、左為常務理事呂學孟。（記者鄭淑婷攝）

    民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（中）拜會桃園市總工會，旗下工會於疫情後陸續復辦勞工教育訓練，右為理事長翁政國、左為常務理事呂學孟。（記者鄭淑婷攝）

    2022/08/30 13:33

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今早拜會桃園市總工會，旗下10個工會正在舉辦勞工教育訓練，對於工會反映技職行業缺工問題，鄭運鵬表示，日前他所提出的青年政策，包括做6個月領7個月、擴大缺工產業補助，除了鼓勵全台青年到桃園就業，同時也要協助減少缺工問題。

    鄭運鵬表示，桃園市長鄭文燦兩任8年執政，不論是新建勞工教育大樓或疫情就業方案，都讓大家很有感，請讓「鄭市長」繼續為大家服務，他將延續鄭文燦的優質政策，並擴大缺工產業補助，做勞工作更大的遮雨棚。

    桃園市總工會秘書長呂學孟提及，技職行業真的非常缺工，過往政府補助常常只針對往國外出口的大公司，卻沒有照顧到偏重國內消費的技職產業，感謝鄭文燦這幾年照顧勞工政策，但桃園這幾年經濟發展太快速，缺工問題很嚴重。

    鄭運鵬表示，缺工問題需要政府和工會一起努力，他日前提出的青年政策，除了希望增加青年就業，也是要減少缺工問題；他另提及，產業變化十分快速，像是連鎖加盟協會當初說要拚8000億產值，17年後產值已達到2兆，而改變也會帶來機會，比如現在很多的自媒體，勞工也可運用本身專業作為影片素材，說不定就是下個百萬訂閱達人，他若順利當選，將請勞動局安排各種教育課程，讓勞工朋友學習影片拍攝技巧，也可讓技職好好被傳承下去。

    民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（中）拜會桃園市總工會，旗下工會於疫情後陸續復辦勞工教育訓練，右為理事長翁政國、左為常務理事呂學孟。（記者鄭淑婷攝）

    民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（中）拜會桃園市總工會，旗下工會於疫情後陸續復辦勞工教育訓練，右為理事長翁政國、左為常務理事呂學孟。（記者鄭淑婷攝）

    民進黨桃園市長參選人鄭運鵬拜會桃園市總工會，旗下工會於疫情後陸續復辦勞工教育訓練。（記者鄭淑婷攝）

    民進黨桃園市長參選人鄭運鵬拜會桃園市總工會，旗下工會於疫情後陸續復辦勞工教育訓練。（記者鄭淑婷攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    搶頭香登記 鄭運鵬：後發先至
    2022/08/30 05:30

    搶頭香登記 鄭運鵬：後發先至
    張善政諷綠：好像鄭文燦在選第三任
    2022/08/30 05:30

    張善政諷綠：好像鄭文燦在選第三任

    醫曝：乾眼症單吃葉黃素恐無效
    鄭文燦：對比民調鄭運鵬比鄭寶清高10％ 無懼3打1
    2022/08/29 22:40

    鄭文燦：對比民調鄭運鵬比鄭寶清高10％ 無懼3打1
    模型零件框看板被疑抄襲 鄭運鵬競辦回應了
    2022/08/29 15:23

    模型零件框看板被疑抄襲 鄭運鵬競辦回應了

    一腳踏進鬼門關 心房顫動會中風？
    鄭寶清宣布參選桃園市長 蘇貞昌：會刺激支持鄭運鵬的人更加努力
    2022/08/29 13:04

    鄭寶清宣布參選桃園市長 蘇貞昌：會刺激支持鄭運鵬的人更加努力
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播