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    首頁　>　政治

    被藍營點名施壓開放3+11 鄭文燦：如果有退出政治

    針對國民黨開記者會指控以新聞稿施壓開放「3+11」？桃園市長鄭文燦（中）表示自己未參加會議。（記者李容萍攝）

    針對國民黨開記者會指控以新聞稿施壓開放「3+11」？桃園市長鄭文燦（中）表示自己未參加會議。（記者李容萍攝）

    2022/08/30 13:57

    〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨今日上午召開「高端內線在政府？鄭文燦新聞稿施壓放寬3+11，踹共！」記者會，桃園市長鄭文燦上午前往大溪區受訪被問及對此事的看法時強調，「這個會議我沒有參加，我如果有參加，我退出政治，指控的人假設沒有拿出證據，請按照同一標準」。

    桃園市政府新聞處中午也發新聞稿由市府副發言人卓芷戎補充說明，監察院8月22日已詳細說明3+11決策過程，是經過中央流行疫情指揮中心各組專家研議後，指揮官拍板決定，這是中央單位專業的判斷與決策，指揮中心發言人莊人祥23日也清楚說明始末，事實證明鄭文燦並未參與機組員檢疫政策的會議。

    卓芷戎表示，國民黨過去已經多次在沒有任何證據的情況，任意指控鄭文燦為3+11決策者，但事實只有一個，機組員檢疫方案，經過非常多次的調整，這些決策會議，鄭文燦都沒有參與過，國民黨已經知道鄭文燦未參與這些決策，也未表態要求，但卻一再抹黑，毫無格調！

    卓芷戎提到，桃園市機師工會多次向各中央單位及地方政府陳情，希望主管機關能夠注重機組員的身心健康，確保飛航安全。市府接見機師工會陳情，發布新聞稿，說明陳情內容，這是正常的SOP。事後，市府也沒有發函給指揮中心，主要因為機組員檢疫是中央權責。鄭文燦未參與3+11決策，也沒有任何要求3+11的發言，施壓的說法是憑空捏造的。

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