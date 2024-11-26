中捷砍人案開庭 捷運車廂全程驚悚砍人畫面首曝光

中捷隨機砍案人今天開庭，洪嫌（中）出庭時否認殺人犯意，只承認傷害犯意或殺人不確定故意，並供稱是拉扯中不小心劃傷許瑞顯臉部。（記者陳建志攝）

2024/11/26 11:48

〔記者陳建志／台中報導〕高雄市洪姓男子（20歲）今年5月預藏菜刀、水果刀，在中捷車廂隨機砍人，造成呂姓高中生還有「長髮哥」許瑞顯受傷，行兇的洪男認錯並與許瑞顯達成和解，台中地院今天開庭，法官當庭勘驗當天捷運車廂監視器影像，可看到呂姓高中生中刀過程和乘客倉皇逃生狀況，洪男否認殺人犯意，只承認傷害犯意或殺人不確定故意，並稱許男臉部受傷是奪刀時不小心劃傷，蒞庭檢察官認為與許男作證時所說不同，因此決定將傳許瑞顯出庭作證。

洪姓男子今年5月21日在中捷車廂持菜刀隨機砍人，經乘客合力制伏才停止，但仍造成呂姓高中生右側胸、肩及上臂等多處撕裂傷與肋骨、右鎖骨骨折，許瑞顯臉部、嘴唇等處撕裂傷。檢察官調查，洪男因對社會不滿，想藉大眾捷運殺人「讓全國民眾看見自己」，還特別選在「北捷鄭捷殺人案發生10週年」動手，並認定他犯案時心智正常，依殺人未遂、恐嚇公眾等罪嫌將他起訴。

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台中地院今天開庭，並首度勘驗事發當天的捷運車廂監視影像，從影像中可看到，洪男在5月21日上午11點14分走進捷運最後一節車廂後，先放置隨身背包，接著從背包拿出菜刀，一名男乘客發現用手比著他接著起身，和一旁站著的一名女乘客倉皇跑到另一節車廂。

另一節車廂乘客發現也紛紛起身往另一節車廂逃，一名外籍女乘客差點被砍到，當時呂姓高中生似乎沒察覺還坐在椅子上，洪男靠近拿菜刀朝他上半身猛砍，造成他胸部、肩膀中刀受傷，呂男負傷後先雙手護頭接著起身跑向另一節車廂。

監視器畫面可看到，車廂內數十位乘客都倉皇逃生，一位婦人還不小心跌倒，洪男持菜刀砍向在門邊的許瑞顯，許瑞顯抓住他的手想奪刀兩人猛力拉扯，此時許男臉上並流血，後來一名持雨傘的男乘客還有一名穿短褲男乘客上前協助，最後穿短褲男乘客順利奪下菜刀，此時洪嫌放在口袋的水果刀並掉到地上。

洪男見狀撿起水果刀，又走向人群想行兇，一名勇敢的男乘客上前想奪刀，並將他壓到車門邊，車上乘客不分男女見狀一擁而上朝洪嫌頭部、身體猛捶，終於順利奪下刀子，洪嫌也氣力放盡癱坐在車廂邊，剛好此時捷運到站保全上車協助。

洪嫌今天開庭時坦承行兇，但否認殺人犯意，只承認傷害犯意或殺人不確定故意，並表示當時持菜刀砍向許男時，許男出手擋住，因自己力氣較大才「慣性」劃到「長髮哥」臉部，認為是拉扯中不小心劃傷他臉部，檢察官認為這和許瑞顯作證時所述不同，法官決定傳許瑞顯出庭作證釐清。

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