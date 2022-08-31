鄭寶清9/1登記 鄭運鵬：能做的就是擴大自己的票源

民進黨桃園市長鄭運鵬接受網路節目《齊有此理》專訪。（擷取自《齊有此理》直播畫面）

2022/08/31 14:20

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕前民進黨立委鄭寶清預告9月1日上午11點，將到桃園市選委會登記參選，籲有正義感、有勇氣的市民一起來挺他，桃園市長鄭運鵬接受網路節目《齊有此理》訪問時表示，鄭寶清參選多少會造成票源分裂，至於影響多少票並未給明確答案，並說「唯一的做法就是擴大基礎，讓自己的票多一點」。

鄭運鵬表示，與鄭寶清都在同一個政黨，黨有內部的遊戲機制，像他從未主動爭取參選，他也知道黨內有很多前輩都是很主動的，但中央黨部有他們的判斷，包括民調、決策他都沒有參與，只要能贏、比他強的參選人，他都會尊重、也一定會幫忙。

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桃園市長鄭文燦在接受媒體訪問時曾提到，鄭運鵬民調比鄭寶清多了10%，鄭寶清後續出面駁斥，稱手上有另1份民調，結果是贏過鄭運鵬的，對此，鄭運鵬表示，這些民調他都沒有看過，不過，做選舉評估時，總不能考生自己出題目自己做，中央有中央的作法，包括不告訴大家民調時間，避免過度動員造成干擾，他對這些都沒有意見，他可以做的就是保持實力，如果需要他就努力勝選，若有其他更強的人選他都接受，即使不做民調也接受。

至於鄭寶清可能影響多少票，像是地方認為鄭寶清有宗親票、水利會票等，鄭運鵬沒有給出明確答案，僅說他自己在分析選舉時，不太會用行政區、性別、年齡或宗親，因為選民沒有欠任何一個政黨，沒有非投誰不可，那些只是廣泛的基本盤而已；鄭寶清參選吸綠還是吸藍票多一點？他表示，現在站在鄭寶清身邊的人，包括偏藍的名嘴等等，其實他們長期跟民進黨傳統價值不同，這些人會不會支持他，他也不得而知。

鄭運鵬最後強調，如果說鄭寶清會造成他很大的影響，他也不可能去勸退，唯一的做法只能擴大基礎，讓自己的票多一點。

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