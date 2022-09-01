批張善政 鄭運鵬：典型假道學

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬昨指出，宏碁集團是台灣之光及知名大企業，不需要透過政府標案獲得利潤，但張善政當時身為副總和計畫主持人，卻用這種方式向政府不當獲利。（記者陳鈺馥攝）

2022/09/01 05:30

〔記者鄭淑婷、余瑞仁、陳鈺馥／綜合報導〕選戰倒數八十多天，國民黨桃園市長參選人張善政被週刊踢爆擔任宏碁集團副總經理時，主持的農委會研究計畫報告涉及抄襲。民進黨桃園市長參選人鄭運鵬昨接受網路節目專訪時，抨擊「張就是典型的假道學」，當初怎麼講別人，現在用同樣標準檢視自己就好。

桃市議員參選人 告張涉嫌詐欺

民進黨桃園市議員參選人魏筠、黃瓊慧與王珮毓，昨到桃園地檢署告發張善政涉嫌詐欺、背信、偽造文書罪。三人表示，因事涉侵害國家法益，經告發後，檢察官就須展開調查，希望檢方縝密釐清相關證據，給納稅人交代。

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鄭運鵬說，張善政當初對前新竹市長林智堅碩士論文事件，屢次強調誠信比學位重要、要求林退選等，後來林勇敢選擇退選，現在換張被質疑抄襲。鄭反酸「林智堅是花錢去念書，張善政則是賺錢，兩者大大不同。」

鄭：張怎麼講別人 就怎麼看自己

鄭運鵬提及，張善政以前怎麼講人家，請他回過頭去看看新聞，過去怎麼談別人的論文，今天怎麼看自己，這樣就夠了，也希望他一點一點說明，哪幾個部分是複製貼上的，哪幾個部分沒有引用來源，哪些沒有付給人家版權，既然張善政對研究成果非常驕傲，那就來說清楚。

鄭：張應交代 是否損害宏碁名譽

對於張善政昨嗆「綠營請衝著我來，別傷害本土企業」，鄭運鵬昨也痛批，宏碁集團是台灣之光及知名大企業，根本不需要做這種事情，這不是宏碁集團主導的，外界質疑也不是在傷害宏碁集團，而是當事人張善政有沒有對宏碁集團名譽造成損失，媒體已經披露整件標案手法，張善政應該出來面對及交代清楚。為期三年的標案只做複製、貼上，就可以每年領約兩千萬元，用這種方式不當獲利，本案已經到可以移送法辦程度。

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