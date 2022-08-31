花蓮市長選舉藍營分裂推2選將 綠營夾縫中求突破

國民黨籍花蓮縣議員魏嘉彥（右）在哥哥、市長魏嘉賢（左）陪同下登記參選下屆花蓮市長。（記者王錦義攝）

2022/08/31 16:24

〔記者王錦義／花蓮報導〕下屆花蓮市長選舉藍營有魏嘉彥、李秋旺兩名現任議員相爭，縣黨部開放參選，綠營則提名現任市長謝豪杰。魏嘉彥今天上午率先登記，哥哥、現任市長魏嘉賢特地請假陪同；謝豪杰預計明天前往登記、李秋旺則預計在9月2日上午登記。

國民黨籍、37歲的魏嘉彥出身政治世家，父、母都曾任花蓮縣議員，哥哥魏嘉賢曾任縣議員，也是現任市長，魏嘉彥曾任2屆市民代表、1屆縣議員，這次很早就表態參選，但面臨黨內資深議員李秋旺的挑戰，縣黨部協調後，決定開放參選。魏嘉彥說，會在哥哥打好的市政建設基礎上，讓花蓮市繼續大步向前邁進。

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魏嘉彥提出「安全宜居、親子友善」、「運動觀光、慢活城市」、「有愛花蓮、和諧共融」等三大主政見。他說，自己累積12年民代經歷，向來勤懇做事，沒有副業，也不是誰叫他出來選，是本著為民服務精神，希望對這座城市有更多付出，也希望接下哥哥的棒子，在既有基礎上讓市政更好，並繼續努力打造佐倉運動園區。

民進黨籍提名的謝豪杰，4年前初次擔任市民代表，35歲的他因選區有同志參選競爭，恐面臨「黨內互打」，因此轉而挑戰難度更高的花蓮市長，一般認為，因花蓮市選民結構處於藍大於綠，就算是藍營分裂也將面臨一場硬戰。他說，民進黨推出眾多年輕新人，他相信良善理念，勇於嘗試困難但有意義的事，正是年輕人該全力一搏的精神。

67歲現任國民黨籍議員李秋旺已是連任四屆的資深議員，這次在長輩勸進下也宣布參選花蓮市長，他認為在人生最成熟的這個階段，也能夠沒有牽掛的來替花蓮人做更多的事情，來為花蓮市盡心力，對於黨內競爭，李秋旺說，就是兄弟爬山各自努力，他會繼續爭取選民認同。

民進黨花蓮縣黨部徵召花蓮市民代表謝豪杰參選花蓮市長。（圖擷取自謝豪杰臉書）

67歲現任國民黨籍議員李秋旺已是連任四屆的資深議員，這次在長輩勸進下也宣布參選花蓮市長。（資料照）

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