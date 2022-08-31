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    民進黨推戴光宗登記選太保市長 鄭淑分退黨選到底

    民進黨推薦戴光宗（右）參選太保市長，太保市公所秘書鄭淑分退出民進黨，將以無黨籍選到底。（記者林宜樟攝、合成）

    民進黨推薦戴光宗（右）參選太保市長，太保市公所秘書鄭淑分退出民進黨，將以無黨籍選到底。（記者林宜樟攝、合成）

    2022/08/31 15:26

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕年底地方選舉進行登記，嘉義縣太保市呈現綠營內戰，民進黨提名縣議員戴光宗參選市長，今天進行登記；而表態參選市長已久的太保市公所秘書鄭淑分，已於8月25日退出民進黨，她預計明天（9月1日）登記參選太保市長，將以無黨籍選到底。

    戴光宗今天由縣長翁章梁、立委蔡易餘、民進黨水上鄉長參選人林緗亭、鹿草鄉長參選人嚴珮瑜、縣長太保後援會會長、前議員黃傑及代表會主席葉俊男等人出席登記參太保選市長，喊出「共創首都新太保」口號。戴光宗表示，嘉義起飛，太保不能變斷線的風箏，會與縣長翁章梁、立委蔡易餘共同為故鄉努力，從政16年從基層開始服務，這次承擔重責參選市長，有信心帶領太保大進步大發展。

    鄭淑分於4月參加民進黨黨內提名登記參選太保市長，但與戴光宗初選協調破局，未獲民進黨嘉義縣黨部徵召名，但仍持續表態參選市長。鄭淑分說，她一路走來，就是要參選太保市長，但對手以指定方式參選，面對不公平的選舉，退黨是唯一的機會，預計明天登記參選，並公布政見。

    翁章梁、蔡易餘表態支持戴光宗，他們表示，戴光宗了解地方的需求與建設，與縣政配合得心應手，現在太保有故宮南院、長庚醫院、貨轉物流中心、高鐵站、無人機檢測研發中心，未來還有嘉義科學園區，呼籲鄉親全力支持戴光宗，讓太保成為嘉義縣最具亮眼的產業、文化、醫療、交通、行政五大中心。民進黨黨員陳愛蘭說，鄭淑分不參加黨內初選，是為退黨參選，很多黨員完全無法接受。

    戴光宗（中）登記參選太保市長，嘉義縣長翁章梁（右四）支持相挺。（記者林宜樟攝）

    戴光宗（中）登記參選太保市長，嘉義縣長翁章梁（右四）支持相挺。（記者林宜樟攝）

    太保市公所秘書鄭淑分退出民進黨，將以無黨籍選到底。（取自鄭淑分臉書）（記者林宜樟攝）

    太保市公所秘書鄭淑分退出民進黨，將以無黨籍選到底。（取自鄭淑分臉書）（記者林宜樟攝）

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