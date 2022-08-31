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    空前激戰！芬園鄉長選戰 老鄉長之女挑戰女立委胞弟

    民進黨芬園鄉長林世明（前排左1）今天由農委會主委陳吉仲（後排左2）、民進黨縣長參選人黃秀芳（前排左2）及其立委胞姐林淑芬（後排左1）等人陪同登記參選連任。（記者湯世名攝）

    民進黨芬園鄉長林世明（前排左1）今天由農委會主委陳吉仲（後排左2）、民進黨縣長參選人黃秀芳（前排左2）及其立委胞姐林淑芬（後排左1）等人陪同登記參選連任。（記者湯世名攝）

    2022/08/31 14:23

    〔記者湯世名／彰化報導〕年底彰化縣芬園鄉長選戰，民進黨鄉長林世明今天由農委會主委陳吉仲、黨籍縣長參選人黃秀芳及其胞姊、立委林淑芬陪同，登記參選連任，大家高呼「彰化要順風、縣長選秀芳（台語），鄉長選世明，芬園一定行」，場面熱烈；無黨籍鄉民代表洪千芸則是前鄉長洪慶章的女兒，她將於9月1日登記參選鄉長。地方認為，兩人目前勢均力敵，選情呈現五五波，恐將是一場空前激戰。

    林世明指出，原本髒亂的舊「衛生所」改造成為遊客中心及展覽會館；1935年的日本時代「舊公所」已經進行整修中，將來必將成為芬園最重要的地標。此外，自來水接管率的推動，為芬園將來的發展做準備；停車場的改建讓市區停車問題獲得解決；社區道路及產業道路有立委黃秀芳的幫忙爭取經費，投入將近1億2000萬元經費整修，讓民眾有一條行的安全道路。在社區關懷據點及供餐推動上，近4年時間比以往增加了一倍以上的社區。

    農委會主委陳吉仲則力挺說，林世明不遺餘力戰戰兢兢努力推動鄉政，希望獲得鄉民再次肯定，讓芬園未來會更好。林世明連任後未來4年，包括農水路、鄉親所需要的活動、農業建設，農委會都會百分之百支持。

    至於以無黨籍參選鄉長的洪千芸，則決定在明天上午由其父親、老鄉長洪慶章與擔任農會總幹事的哥哥黃翊愷、丈夫曹俊輝等人陪同登記。洪千芸強調，她當了12年鄉代，對鄉政瞭如指掌，當選鄉長後會積極恢復福利政策，除了喪葬補助恢復1萬3000元、老人會出遊紅包600元之外，過年敬老金也會加碼至3000元。她並承諾在任內完成興建第2座納骨塔，讓先人得以落葉歸根。

    政壇人士認為，芬園鄉傳統綠大於藍，林世明有4年執政資源，加上立委黃秀芳、林淑芬大力相挺，以及競選團隊大力助選，聲勢相當浩大，不過主要對手洪千芸也來者不善，她是老鄉長洪慶章的女兒，哥哥黃翊愷又是農會總幹事，地方勢力相當強大，以無黨籍身分參選具有優勢。另1名為茄荖地方人士蔡鎮吉，已提前於29日登記參選鄉長，經常於網路PO政治言論，後勢如何尚待觀察。

    民進黨芬園鄉長林世明（左2）今天由農委會主委陳吉仲（左3）、立委胞姊林淑芬（左1）等人陪同到鄉公所登記參選連任，場面盛大。（記者湯世名攝）

    民進黨芬園鄉長林世明（左2）今天由農委會主委陳吉仲（左3）、立委胞姊林淑芬（左1）等人陪同到鄉公所登記參選連任，場面盛大。（記者湯世名攝）

    無黨籍洪千芸（右1）將於9月1日由其父親、老鄉長洪慶章與擔任農會總幹事的哥哥黃翊愷、丈夫曹俊輝等人陪同登記參選芬園鄉長。（洪千芸提供）

    無黨籍洪千芸（右1）將於9月1日由其父親、老鄉長洪慶章與擔任農會總幹事的哥哥黃翊愷、丈夫曹俊輝等人陪同登記參選芬園鄉長。（洪千芸提供）

    無黨籍洪千芸（中）將於9月1日登記參選芬園鄉長。（洪千芸提供）

    無黨籍洪千芸（中）將於9月1日登記參選芬園鄉長。（洪千芸提供）

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