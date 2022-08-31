鄭朝方今天登記參選 當眾揪志同道合者成立「竹北隊」

民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方（中）今天登記參選，同黨立委林靜儀（右）、縣議員張珈源（左）等全程陪同，也是他「竹北隊」隊員。（記者黃美珠攝）

2022/08/31 15:06

記者黃美珠／竹北報導〕民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方今天由同黨立委林靜儀、邱泰源等陪同完成參選登記。他當場糾集志同道合的年輕從政者，不分黨派，不分地方還是中央，共同籌組「竹北隊」！不僅邱泰源、林靜儀入列，就連無黨的市代參選人陳禹同、彭竣志也靠攏。

鄭朝方說，以他曾任行政院政務顧問、總統府參議的經歷，未來擔任市長，一定可以透過前述人脈和 資歷爭取更多資源回到地方，來讓竹北這座城市閃耀科技人的光彩。

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林靜儀說，民進黨在竹北推出鄭朝方這樣有高度跟觀點、還有很好中央地方資歷的參選人，以及其他這麼多優質的參選者，這讓她引以為榮，因為這是民進黨非常負責任的作法，也是第1個對鄉親應該要有的承諾。

她千里迢迢到新竹陪鄭朝方辦理登記，除了感謝他在她選立委期間常前往力挺，也因為他們同樣身為年輕的從政者，對於改變政治現況都有相同理念，所以現在換她過來支持鄭朝方改變地方政治現況的理念。

此外，她有很多醫界和醫療生技產業的朋友都在竹北，竹北有很多產業正在發展當中。在這過程，如果市長沒有足夠的國際視野和整合中央地方的能力會非常可惜。她不希望竹北只能成為經濟上很富裕，但城市規劃卻很不好的城市。

竹北現在正是有機會被規劃為閃亮新市鎮的時候，而這必須建立在有遠見、沒有私心、沒有傳統政治糾葛、又能帶來更多遠見擘畫的人，這個人選就是鄭朝方無誤。

畢竟竹北有很多年輕新市民，年輕的從政者就會知道竹北需要怎麼樣的娛樂、怎樣的教育、交通以及社福措施，她相信鄭朝方所帶領的「竹北隊」是最有能力和機會，帶領竹北往更高高空上去的團隊。

身兼民進黨新竹縣黨部主委的鄭朝方說，這次是該黨在新竹縣有史以來提名最多議員和代表的一次，而且還有很多年輕從政的好朋友，大家不分黨派站在一起像是竹北市代參選人彭竣志、陳禹同等，大家為的就是讓竹北乃至新竹縣的天際線有所改變。

鄭朝方說，竹北這幾年人口增加帶來環境交通的問題，他將以新的、溝通成本低的方式來解決，像是特色公園、人行步道、還有交通要能打通、Ubike多增設一些等，用科技力導入公所便民服務。

他認為新竹縣的政治結構相對老舊，竹北市也一樣。所以他想先從竹北開始做改變、推出「竹北隊」，希望從教育、親子、環境、交通各方面的政策串連起每個人的專業，讓大家看到整個團隊想要翻轉這座城市的決心。

無黨籍竹北市代參選人陳禹同（左起）、彭竣志，2人都是民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方「竹北隊」隊員。（記者黃美珠攝）

民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方（右1）今天完成參選登記，並以掌聲歡迎理念相同的無黨籍竹北市代參選人彭竣志（左1）加入他的「竹北隊」。（記者黃美珠攝）

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