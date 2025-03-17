中共公開我國軍人個資抹黑駭客 資通電軍轟：麻煩製造者指鹿為馬

針對中共以我國部分國軍人員個資，抹黑資通電軍有「駭客」、「網攻」等情，資通電軍今（17）日表示，資通電軍網路戰聯隊的核心任務為負責維護國防資訊，確保網路安全。中共擷取網路公開圖片「指鹿為馬」，無端拼湊指控，亦凸顯其「麻煩製造者」意圖，以及恫嚇威逼、壓迫台灣民眾的蠻橫心態。（資料照）

2025/03/17 12:53

〔記者方瑋立／台北報導〕針對中共以我國部分國軍人員個資，抹黑資通電軍有「駭客」、「網攻」等情，資通電軍今（17）日表示，資通電軍網路戰聯隊的核心任務為負責維護國防資訊，確保網路安全。中共擷取網路公開圖片「指鹿為馬」，無端拼湊指控，亦凸顯其「麻煩製造者」意圖，以及恫嚇威逼、壓迫台灣民眾的蠻橫心態。

中國國家安全部稍早發布消息，聲稱台灣資通電軍自2017年6月成立以來，就對中展開網路攻擊和滲透活動，並宣稱經調查後，已鎖定4名我國現役軍人身分並公開個資，同時也列出入侵手段。

請繼續往下閱讀...

資通電軍指揮部今透過新聞稿回應表示，資通電軍網路戰聯隊的核心任務一如所有民主國家，係為負責維護國防資訊，確保網路安全。中共擷取網路公開圖片「指鹿為馬」，無端拼湊指控，亦凸顯其意圖以恫嚇威逼，壓迫台灣民眾的蠻橫心態。

資通電軍分析中共挑釁舉動指出，中共近年不斷升高其在印太、乃至全球的軍事威脅，以機、艦襲擾台灣與區域各國，並結合網路攻擊等灰色地帶手段恫嚇脅迫，公然挑戰國際秩序、破壞區域和平穩定，近來更因而引發多國抗議譴責，已是國際社會公認最大的「麻煩製造者」。

資通電軍指揮部強調，所屬官兵捍衛國防安全，在第一線應對敵人網路攻擊與威脅，將持續堅實資安防護、提升國軍數位韌性，以發揮國防資電優勢、捍衛數位疆土，確保國家安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法