原鄉退休校長3戰鄉長獲超越藍綠奧援 屏東泰武三強鼎立

潘明福（左四）第三度參選鄉長登記搶頭香，左二為前縣議員潘政治、左三為原民會主委、國民黨屏東縣黨部主委華加志、右二為前原民會主委、監委瓦歷斯．貝林等超越藍綠派系來站台。（記者陳彥廷攝）

2022/08/29 22:54

〔記者陳彥廷／屏東報導〕前古樓國小校長潘明福今天前往屏東縣選委會登記參選鄉長，雖長期被外界視為泛綠陣營，但於教書時就已勇於在泛藍的原民鄉挑戰鄉長一職，今年年底選舉他視為人生政治路上最後一戰，今天登記他展現破釜沉舟氣勢，請來兩名前原民會主委華加志及瓦歷斯．貝林站台，華加志還是前國民黨縣黨部主委，潘明福強調，自己有信心成為超越藍綠的鄉長。

泰武鄉居民以排灣族為主，人口數5300多人，鄉長寶座除搶頭香登記的潘明福，現任鄉代主席李立民及泰武鄉教友傳教協進會主席陳梅美皆有意問鼎，3人基層各擁實力，呈現三強鼎立的局面。

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今年67歲的潘明福擔任教職44年，曾任青葉、三地、武潭及古樓國小校長，並在1998年及2014年兩度參選，雖然落敗，但今年他退休後，他整合家族意見並獲女兒及太太的全力支持後，決定放手一搏，他說，這是第三度挑戰，如今年紀漸長，心態更成熟沉穩，他視為鄉親服務是一生懸命的使命。

潘明福以無黨籍參選，並以「明耀泰武．福利鄉親」為主軸期盼跨政黨、跨部落、跨族群找回泰武鄉的活力與光榮，潘明福說，今年選舉是他人生政治路上最後一戰，也特別感謝瓦歷斯．貝林和華加志站台，尤其華加志這次親自到場現身站台，就是看好他能展現超越藍綠的整合力量。

泰武鄉代表會主席華李立民雖然是國民黨籍，本屆以無黨籍參選，他強調，自己是3位參選人中年紀最輕，深知鄉內需要，了解泰武鄉優勢與如何補救弱勢，參選主打出「重磅領航與民前行」。陳梅美則是出身政治世家，其父親曾任泰武鄉長，這次是首度參選鄉長，已獲得家族與教會系統支持。

潘明福（中）今天登記搶頭香，第三度出征鄉長一職。（記者陳彥廷攝）

潘明福（中）今天登記搶頭香，第三度出征鄉長一職，左右為兩名女兒。（記者陳彥廷攝）

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