拚台中市長！中區座談人潮爆棚 蔡其昌：讓舊城區風華再現

第二市場自治會也送上象徵「包中」的包子及肉粽，祝蔡高票當選。（記者許國楨攝）

2022/08/30 19:52

〔記者許國楨／台中報導〕民進黨台中市長候選人蔡其昌昨（29）日已登記參選，今天前往第二市場武德宮舉行中區市政座談會，繼續向市民說明「台中十大建設」政見；他也提出大車站及城區新裝計畫，活化沒落的閒置空間，讓台中的年輕人有更多發展機會，提升在地青創力量，努力讓舊城區風華再現。

蔡其昌今天下午到場時現場颳風下雨，支持者仍坐滿廟埕及廣場高喊「凍選」，而第二市場自治會也送上象徵「包中」的包子及肉粽，祝蔡高票當選。

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蔡其昌表示，中區是過去台中人共同的歷史記憶，也是過去帶領這座城市文化的發源地，未來當選市長，要推動大車站計畫，與台鐵局協力合作，興建立體連通道平台，盤整火車站附近的閒置空間，把台中火車站前後站互相連通共同發展以及把舊城區的市場重新翻修、穿新衫，將有歷史、有文化的景點再次活化。

此外，都市更新的推動對於舊城區的復興至關重要，但是這四年來盧秀燕執政下毫無進度，許多都更案件停滯不前，未來當選將成立都更法人專責機構，透過第三方公正機關及公開透明的機制，讓參加的市民都能獲得合理的利潤，由政府單位公辦將所有利益回饋給市民，加速都市更新的推動，讓舊城區擁有更多停車、公園、綠地及住宅用地的空間，透過市府整體性的規劃，才有機會讓中區再生，讓過去代表台中的歷史、文化發揚光大。

蔡強調，盧秀燕執政四年來，舊城區復興毫無進展，沒看到盧市府提出更多的建設計劃來建設中區，連已經完工的綠、柳川也荒廢，中區需要都市更新、需要更多建設，呼籲市民朋友為了台中好、為了舊城區的發展，讓他為台中做更多建設、為舊城區帶來更好的改變。

蔡其昌在中區市政座談會強調，若當選將讓舊城區風華再現。（記者許國楨攝）

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