盧秀燕競選團隊敲定7大總幹事 擬選前14天請假正式投入選戰

盧秀燕競選團隊敲定7大總幹事，預計選前14天請假正式投入選戰。（記者蘇孟娟攝）

2022/08/30 07:27

〔記者蘇孟娟／台中報導〕九合一選舉11月26日投票，昨起至9月2日受理候選人登記，選舉活動愈見白熱化，台中市長盧秀燕競選團隊漸成形，據知情人士指出，盧秀燕已敲定競選團隊7大總幹，包括上次市長選舉「鐵三角」一舉拿下市長選戰寶座的立委江啟臣及前立委顏寬恒等，均將再獲邀出任總幹事協助競選事務；盧秀燕並預計在選前14日請假正式投入選戰。

台中市向來有「台灣搖擺洲」之稱，百里侯之爭備受矚目，相較於民進黨台中市長參選人蔡其昌總部團隊早已成形，且各式選舉造勢活動多元，尋求連任的台中市長盧秀燕除參與日前黨正式提名大會、台中市長、市議員提名大會及黨全代會外，競選動作尚以靜制動，盧秀燕多番對外強調，目前仍以市政為優先，至於競選團隊日前她也僅透露會有創新作法，因市民、人民就是頭家，會以市民為主，這次選舉不是只有盧秀燕或市議員的選舉，而是市民的選舉，希望大家一起參與，因此，這次的選務會採「擴大輔選、擴大邀請」的方式，在原有基礎上更擴大輔選團隊；據知情人士透露，最近盧秀燕競選團隊已悄然成形。

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據了解，盧秀燕競選總部仍將設在大里，選擇距上次選舉市長的總部不遠的一處歇業餐廳設總部，至於總部團隊除將委請曾任台中市長及議長等政壇重量級人士出任「榮譽主任委員」外，已敲定7大競選總部總幹事，包括上屆一起打下市長寶座選戰的「鐵三角」成員立委江啟臣、前立委顏寬恒出任總幹事外，另將延聘立委楊瓊瓔及國民黨台中市黨部主委顏文正出任總幹事，此外，這次國民黨台中市長及議員選戰喊出「市長連任、議會過半」，也另延聘國民黨台中市議會黨團包括前書記長陳政顯、現任書記長吳瓊華及預計下屆接棒書記長的黨團執行長黃健豪出任，共7大競選總部總幹事操持選務；至於競選總部主委，則會委請百工百業盧秀燕後援會長出任，符合她擴大參與、請益的創新設計目標。

外界關切盧秀燕何時會請假參選，據知情人士指出，盧秀燕一再強調市政優先，加上議會目前正值大會期間，9月12日排定是她這任市長最後一次市長施政總報告，緊接著9月13日到26日是議會市政總質詢，均不容請假，她已訂將配合中央選委會公告的競選活動期間請假，也就是會在選前兩週、自11月11日正式請假投入市長選舉競選活動；因盧秀燕目前聲勢看好，地方多期待她能發揮「母雞帶小雞」效應，在此之前可能就利用假日或晚上非市府上班時間投入黨提名的各區34名市議員參選人輔選活動。

但畢竟台中百里侯之戰，大型造勢活難勢無法免，因9月有議會開議，加上現又有疫情升溫疑慮，據了解，盧秀燕預計10月才會推出第一場大型造勢活動；上屆市長選舉曾有漢子（侯友宜）、燕子（盧秀燕）及禿子（韓國瑜）合體聯合造勢，刮起旋風，目前地方均期待能有再現甚至超越當年風潮的聯合造勢活動，據了解，目前已有人積極奔走，盼能促成「六都首長侯選人聯合造勢大會」在台中，讓全國聚焦，一起拚出佳績。

盧秀燕日前曾透過這次選務將採「擴大邀請、擴大輔選」，競選團隊敲定7大總幹事，預計選前14天請假正式投入選戰。（記者蘇孟娟攝）

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