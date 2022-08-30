率先登記 蔡其昌：市政不能再等待

民進黨台中市長參選人蔡其昌昨完成登記參選，他強調市政不能再等待。（記者許國楨攝）

2022/08/30 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕民進黨台中市長參選人蔡其昌昨在競選總部主委蘇嘉全及市籍立委、議員參選人陪同下，搶頭香完成市長參選登記；蔡表示，選在第一天就登記，是透過行動告訴市民「市政不能再等待」，營造「進步顧台中，團結拚勝選」的團隊氣勢。蔡也宣示年底要跟市民一起贏回台中，打造台中成為生活首都。

蘇嘉全昨帶領競選團隊總幹事張廖萬堅、何欣純，總督導黃國書、莊競程、林靜儀、洪慈庸、青年後援會長陳柏惟以及民進黨籍市議員參選人等陪同蔡其昌登記參選。蘇嘉全說，蔡其昌第一天就登記，表示他對這一次市長選舉勢在必得，特別拜託大台中市民，市民需要一個有行動力、有魄力的市長，蔡絕對是不二人選，希望台中在十一月廿六日選後做出改變，讓有行動力、有魄力的行動派蔡其昌有機會為市民服務。

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蔡其昌表示，選在第一天登記參選，透過行動告訴台中市民，市政不能再等待，台中市政的改革跟推進，必須用迫不及待的視野、角度、方法來進行，市民給了盧秀燕市長四年的時間，然台中沒有願景，市長沒有辦法用行動展現出對這個城市的大規劃、大魄力、大建設，尤其市政推動是一棒接一棒，前一棒特別弱的時候，下一棒就必須要承擔起上一棒落後的部分，否則城市競爭當中，台中只會越來越退步；像高雄市在陳其邁主政下，捷運黃線建設快速超越台中藍線，城市競爭就是這麼殘酷，所以他代表的意義是要急起直追，要用行動力帶給這座城市更多的大建設、大未來。

蔡其昌強調，接下來會走遍台中市，告訴每一位市民，城市未來在哪裡，台中這座城市需要更多擘畫、建設，才能成為國際級大都市，市民朋友值得被更好的對待，「打造台中成為生活首都」是團隊未來要傳達的宗旨，有信心帶領三十四位議員參選人在接下來日子裡努力奔走，把願景告訴每一個市民朋友，也有信心讓議員全壘打，帶領大家贏回台中。

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