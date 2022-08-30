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    壓軸登記 盧秀燕：政績是最佳政見

    台中市長盧秀燕昨日仍跑市政行程，她預定九月二日最後一天才會「壓軸」登記。（記者蘇孟娟攝）

    台中市長盧秀燕昨日仍跑市政行程，她預定九月二日最後一天才會「壓軸」登記。（記者蘇孟娟攝）

    2022/08/30 05:30

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕民進黨台中市長參選人蔡其昌在廿九日搶頭香完成市長參選登記，尋求連任的台中市長盧秀燕昨日仍跑市政行程，預定九月二日最後一天才會「壓軸」登記。盧秀燕認為，市政政績就是最佳政見，過去三年半，她秉持「開不了工要開工、完不了工要完工」的理念，台中市不但大舉增加建設，也逐步改善財政，重申會全力以赴幫市民拚好日子，讓台中持續發展成「幸福進行市」，「守護台中，我堅持」。

    台中市長參選人登記首日僅有一人登記，由蔡其昌拔得頭籌，至於盧秀燕昨日則是正常跑市政行程，上午到逢甲大學出席台中市不動產估價高峰論壇，下午參加建國市場會員大會，何時登記，各界關注。之前盧秀燕即多次表示，仍會以打拚市政為優先，目前競選連任相關選務工作，暫委由市黨部規劃中；國民黨台中市黨部主委顏文正指出，按照選務日程規定，盧秀燕訂九月二日前往登記。

    對於選戰將屆，盧秀燕雖然腳才開完刀，仍然勤跑各區行程，據悉接下來也會參加市議員參選人辦的市政座談會，但細節仍待協調。

    回顧過去三年多，盧秀燕表示，完成了包括十三年無法貫通的「大智路」，歷任三任市長、四次流標的「綠美圖」；台中人等了廿年的「水湳國際會展中心」等重大建設，已陸續完成上梁儀式，朝完工的目標努力；尤其改善空污，更是已有實績，今年空品已達國家標準，上半年到七月每立方公尺僅僅十四．一微克，優於國家標準的十五微克，空污改善有成效，市府將會持續努力，讓市民呼吸好空氣。

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