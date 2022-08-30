狼師案延燒！盧市長連說5次放心 蔡其昌：她好像是路人甲

蔡其昌對狼師案表達看法，表示感到憤怒、難過。（記者許國楨攝）

2022/08/30 19:48

〔記者許國楨／台中報導〕台中市狼師案持續延燒，市長盧秀燕受訪時連說5次「放心」，強調會公平調查。民進黨台中市長參選人蔡其昌說，這個事件其實市府可以協助的事情很多，但是市府的怠惰與忽視，拖延到現在才向社會大眾講「放心」，然而受害者在今年四月時，就已經向台中市政府提出申訴，為什麼到現在事情鬧得沸沸揚揚、公民團體出來控訴，才出來要大家放心？

蔡其昌是在今天參加中區市政座談會後，針對狼師案表達看法，蔡其昌說，盧市府從四月掩蓋、包庇到現在才願意處理，狼師案現在讓家長們憂心忡忡，自己身為三個孩子的父親，在聽完受害者父親的陳述後都感到憤怒、難過，盧市長不能再當自己是個路人甲或乙，好像是出面伸張正義者，除了應該盡速組成專案小組，更應該跟大家解釋，為什麼這個事件可以拖延那麼久？甚至讓被害者與家屬被加害者致電騷擾？都應該說明清楚！

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蔡其昌說，市府不應該再有任何包庇的動作，盧市長對加害人行為沒有任何的態度，或是一聲譴責，而市政府卻針對揭發這些事情的公民團體進行攻擊、抹黑，都是很荒唐的，盧市府應該要亡羊補牢，必須儘快進行專案調查、擴大範圍調查，好好的跟受害人與相關團體合作，釐清案件真相。

一方面還給受害者公道與真相，另一方面則是，如何防堵事情再一次的發生，是現階段市政府應該要做的，但是除了要大家放心外，我們沒有看到盧市府在現階段做了什麼，應該要好好檢討，加緊腳步與公民團體的合作，讓事情儘快回復真相，才是所謂的公平正義！

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