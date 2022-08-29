台中建國市場自治會長交接 盧秀燕、蔡其昌搶票「王不見王」

民進黨台中市長參選人蔡其昌（左2）今天出席建國市場自治會會員大會，逐桌向攤商會員代表拜票。（記者陳建志攝）

2022/08/29 19:16

〔記者陳建志／台中報導〕台中公有建國市場自治會今天下午舉行第2屆會員大會與正副會長交接，由蔡鈴欽連任會長，因年底投票將屆，加上建國市場有700多位攤商，藍綠參選人都不敢輕忽影響力，尋求連任的盧秀燕市長昨晚臨時更改行程到場和民進黨市長參選人蔡其昌，兩人一前一後出席祝賀，雖「王不見王」，但讓整場會員大會瀰漫濃濃的政治味。

盧秀燕今天在蔡鈴欽會長，還有市議員李中、羅廷瑋等人陪同下走進會場，抵達時自治會還送上一束鮮花表示歡迎，司儀也說預祝連任成功，盧秀燕上台一一頒發當選證書給連任會長的蔡鈴欽和副會長等自治會幹部。

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盧秀燕表示，建國市場是全國最大的公有零售市場，也是經濟部評鑑為全國最多顆星數的市場。她說，市府持續努力優化建國市場軟硬體環境，台中購物節今年邁向第4年，建國市場711個攤位都是購物節期間的優惠店家；目前市場屋頂正在建置停車棚式的太陽能發電系統，未來可兼供停車與發電功能；此外，近2年來已投入逾2千萬元預算，持續優化建國市場環境、地坪、通風設備及監視器等軟硬體設施，創造永續經營的利基，全力宣揚市府政績。

盧秀燕前腳剛走，蔡其昌隨後就抵達，兩人「王不見王」，蔡並在立委黃國書、何欣純和張廖萬堅，以及市議員何敏誠、鄭功進，市議員參選人何昆霖等人陪同下進場，現場還傳起「蔡其昌凍蒜」聲。

蔡其昌上台先恭喜蔡鈴欽連任會長，也恭喜所有新任幹部，強調若當選市長，會將市場活化和更新當成重要目標，並說有接獲會長和里長的陳情，市場屋頂架設太陽能，但回饋市場的金額太少，允諾若當選市長會想辦法讓補助增加，並由市府幫忙解決保全的費用。

蔡其昌並再次強調，若當選除老人健保補助持續，國中小營養午餐將全面免費，捷運藍線也將在4年內動工，並下台一一向每桌的會員代表拜票，不少攤商手比讚表示支持。

民進黨台中市長參選人蔡其昌（左4）今天出席建國市場自治會會員大會，恭喜當選幹部，允諾若當選市長會將市場活化和更新當成重要目標。（記者陳建志攝）

台中市長盧秀燕（左）今天出席建國市場自治會會員大會，頒發當選證書給連任會長的蔡鈴欽（右），並獻花表示恭喜。（記者陳建志攝）

台中市長盧秀燕（左2）今天出席建國市場自治會會員大會，細數任內改善市場的政績。（記者陳建志攝）

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