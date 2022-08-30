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    台中房思琪案 蔡其昌籲市府立即調查真相

    蔡其昌身為父親，呼籲市府對房思琪案要調查真相。（擷取自蔡其昌臉書）

    蔡其昌身為父親，呼籲市府對房思琪案要調查真相。（擷取自蔡其昌臉書）

    2022/08/30 11:39

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市政府處理國中資優班名師性侵女學生案，被控消極以對，引發各界爭議。台中市長參選人蔡其昌今日在臉書指出，呼籲市府現在應該要亡羊補牢，立即調查真相，過去市府在處理這個事件上，讓受害者感覺到有被漠視的感受，甚至讓外界質疑有刻意隱瞞的狀況，市府應該成立「專案跨校調查單位」擴大調查，將這位校長過去接觸過的學生，全面性調查受害人數，目前的情況看來影響的範圍很大，身為孩子的爸爸，這件事情的發生讓人心痛、悲憤又難過，市府應該主動並積極面對問題，不能再迴避。

    蔡其昌臉書指出，近日，太太貼給我一位台中父親沈痛的呼籲，關於他的女兒在學校受到師長性侵的事情。看到這位父親自責自己沒有及早發現孩子的困境，自責讓孩子獨自承受這麼多年。我不敢想像這個孩子在成長過程中，是如何自處，他是又如何在這麼多年的痛苦煎熬後，舉發這件事。

    我一直以為自己很堅強，可是面對這封信時，身為也有三個孩子的爸爸，我完全無法冷靜。孩子就是我的命，如果為了孩子，拿一切交換我也在所不惜，相信這位父親也有同樣的心情。用「心疼」這個詞，也無法表達我內心的情緒。

    對於被害人與其親友，承受的壓力與被推諉的痛苦，相信任何一位有良知的人，都會支持真相的揭露，傷口需要遲來的正義才能癒合。

    我也想跟受傷的孩子們、或者是仍在暗處哭泣的孩子、以及萬分自責的親友們說，這不是你們的錯，關於調查懲戒與預防，應該要更完善。更要讓躲在暗處的其他加害者，阻絕他們肆無忌憚凌虐手上的被害者的可能性。

    身為父親的我懇請各界人士，和我們一起關注事件發展與兒少權益，給予被害者與家屬最強大的力量。

    呼籲市府現在應該要亡羊補牢，立即調查真相，過去市府在處理這個事件上，讓受害者感覺到有被漠視的感受，甚至讓外界質疑有刻意隱瞞的狀況，市府應該成立「專案跨校調查單位」擴大調查，將這位校長過去接觸過的學生，全面性調查受害人數，目前的情況看來影響的範圍很大，身為孩子的爸爸，這件事情的發生讓人心痛、悲憤又難過，市府應該主動並積極面對問題，不能再迴避。

    對於市府從四月受理至八月底，都還未成立專案調查小組進行普查，卻直接將案件移送檢調的動作，讓受害者感到很難受。我想，市府的所有動作，都應該與受害者細心溝通討論、謹慎處理，才能避免造成受害者二次傷害，要把受害者的心情和要求放在最前面的位置。

    特別是，若擴大調查後，對於勇敢出來的受害者，市府應給予充分的專業輔導與心理諮商，一起協助受害者面對心中的傷口。

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