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    小英瘦了！盧秀燕爆：我問總統怎麼瘦的？

    總統蔡英文25日視察國軍台中總醫院。（記者廖耀東攝）

    總統蔡英文25日視察國軍台中總醫院。（記者廖耀東攝）

    2022/06/26 13:26

    〔記者歐素美／台中報導〕立法院副院長蔡其昌及台中市長盧秀燕，今天上午先後參加大安區農會舉辦的大安蔥文化節活動，蔡其昌前腳才走，盧市長後腳就到，兩人相差一分鐘差身而過，媒體詢問「是否王不見王」？蔡其昌表示，因下面還有行程才提早到，並沒有什麼特別；盧秀燕則針對昨說蔡英文總統瘦了表示，因是之前立去院的老同事老朋友相見，所以聊天比較輕鬆，還爆料蔡總統稱讚國防部長邱國正是帥哥。

    大安區農會今天舉辦大安蔥文化節活動，市長盧秀公開行程將於上午10點半到，結果，立法院副院長蔡其昌約10點就到，並提前上台致詞，約10點29分離開，盧市長到時，蔡其昌已先走了，兩人沒有碰面同台。

    面對記者詢問是否刻意避開，王不見王？蔡其昌表示，因時間的關係，等一下大甲還有兩個活動，如果沒有提早到，一會兒會來不及，所以沒有什麼特別，「我做我的，她做她的」。

    盧秀燕隨後到場，媒體詢問盧市長昨天在國軍八O三總醫院說蔡英文總統瘦了，是真的覺得總統瘦了嗎？盧秀燕說，以前跟蔡總統是立法院同事，因有一段時間沒有看到總統，昨天有注意到她最近比較瘦一點，就好奇她怎麼瘦的，總統表示，因這段時間可能疫情的壓力比較大一點，所以比較瘦一點。

    盧秀燕說，兩人只是稍微聊天一下，包括國防部長邱國正也是老同事 ，總統也說邱國正是帥哥，因為大家都是老同事老朋友，見面聊得比較輕鬆，強調「是總統說邱部長很帥，我只是附和」。

    台中市長盧秀燕出席大安蔥文化節活動，表揚傑出蔥農。（記者歐素美攝）

    台中市長盧秀燕出席大安蔥文化節活動，表揚傑出蔥農。（記者歐素美攝）

    立法副院長蔡其昌出席大安蔥文化節，提前上台致詞離開。 （記者歐素美攝）

    立法副院長蔡其昌出席大安蔥文化節，提前上台致詞離開。 （記者歐素美攝）

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