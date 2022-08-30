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    「桃園新選風」參選登記、演戲諷刺桃市議會生態 高金素梅現身力挺

    「桃園新選風」4名參選人今天上午到桃園市選委會登記，並於選委會演出舞台劇諷刺議會生態。（記者余瑞仁攝）

    「桃園新選風」4名參選人今天上午到桃園市選委會登記，並於選委會演出舞台劇諷刺議會生態。（記者余瑞仁攝）

    2022/08/30 11:06

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕由現任無黨籍桃園市議員牛煦庭領銜的「桃園新選風」，今天上午在桃園市選舉委員會召開市議員聯合登記參選記者會，無黨籍立委高金素梅出席站台，推薦龜山區現任議員牛煦庭競選連任，及中壢區毛嘉慶、觀音區戴兆華、桃園區羅岳峰3名參選人；高金素梅表示，將4人送進議會，將能打破藍綠結構的高牆，破除和稀泥的地方政治生態。

    桃園新選風成員於登記參選前，在桃園市選委會門口演出「議會現形記」諷刺舞台劇，以戲謔方式演出世界客家博覽會預算，雖然在審查會中，藍營多數提案刪除，但在2、3讀時，部分議員落跑、尿遁，讓預算全數「起死回生」；而房屋稅自治條例的討論中，藍綠議員放水將建商寬限期鬆綁為3年，讓桃園囤房稅成為6都中最寬鬆；而牛煦庭提出的「桃園市樹木保護自治條例案」，也在藍營議員「關心不介入」，綠營議員全力反對下，以「阻礙開發」為由遭到封殺。

    牛煦庭表示，這場行動劇就是過去4年的議會縮影，市府透過把持資源、收買人心的方式鞏固民意支持，多數採和諧路線自解武裝，兩相配合則間接成就所謂「鄭文燦神話」。牛煦庭強調，光靠他單打獨鬥不足以改變現狀，因此在各選區集結有戰力、有理想的夥伴，組成「桃園新選風」連線，就是希望集群體之力，打破頑固的藍綠分贓結構。

    高金素梅出席力挺表示，她從政20年、6屆立委，都是以無黨籍身份在奮鬥，無黨籍在政壇雖然是少數，但無黨籍的人民卻是絕對多數，「桃園新選風」的4名參選人正直敢言沒有包袱、批判犀利不畏權勢、熟稔市政為民喉舌，都是不可多得的好人才，籲請請桃園市民給他們機會改變桃園、打破藍綠高牆。

    無黨籍立委高金素梅（左起）現身力挺同為無黨參選桃園市議員的牛煦庭、羅岳峰、毛嘉慶、戴兆華。（記者余瑞仁攝）

    無黨籍立委高金素梅（左起）現身力挺同為無黨參選桃園市議員的牛煦庭、羅岳峰、毛嘉慶、戴兆華。（記者余瑞仁攝）

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