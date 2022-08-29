桃市登記參選「頭香」挑戰10連霸議員凌晨就來排隊

國民黨桃園市議員黃婉如凌晨就到桃園市選委會排隊，搶得登記參選頭香，並在8點20分完成登記。（記者鄭淑婷攝）

2022/08/29 11:24

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕年底9合1大選登記首日，挑戰10連霸的國民黨桃園市議員黃婉如，今天凌晨1點就到桃園市選委會排隊，8點開放登記時搶得登記參選頭香。

黃婉如說，她每屆選舉都要「搶頭香」，今天凌晨1點就到選委會排隊，直接睡在車上等待，「從黑夜等到黎明」，終於在8點20分完成登記，不過，今年感覺大家沒有像以前那麼拚、都想搶第一，可能昨天剛好是週日，大家跑行程也累了，完成登記後，接著就是努力、再努力。

國民黨桃園市議員黃婉如凌晨就到桃園市選委會排隊，搶得登記參選頭香。（記者鄭淑婷攝）

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