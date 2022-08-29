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    桃園時力搶各黨團頭香 6參選人合體造勢喊出「全壘打」

    時代力量桃園市黨部搶得各黨團頭香，由立委王婉瑜、邱顯智、行動時代副理事長王薇君、桃園黨部主委曾威凱，陪同黨內6位桃園市議員參選人簡智翔、林佳瑋、呂宇晟、徐鈺雯、陳葦澤、朱哲成到桃園市黨部登記。（記者鄭淑婷攝）

    時代力量桃園市黨部搶得各黨團頭香，由立委王婉瑜、邱顯智、行動時代副理事長王薇君、桃園黨部主委曾威凱，陪同黨內6位桃園市議員參選人簡智翔、林佳瑋、呂宇晟、徐鈺雯、陳葦澤、朱哲成到桃園市黨部登記。（記者鄭淑婷攝）

    2022/08/29 11:21

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕今天9合1大選登記首日，時代力量桃園市黨部搶得各黨團頭香，由立委王婉瑜、邱顯智、行動時代副理事長王薇君、桃園黨部主委曾威凱，陪同黨內6位桃園市議員參選人簡智翔、林佳瑋、呂宇晟、徐鈺雯、陳葦澤、朱哲成到桃園市黨部登記，並請來神秘嘉賓谷阿莫及陣頭助陣，喊出「時力搶頭香、桃園全壘打」。

    曾威凱表示，4年前的今天他帶著2位議員參選人登記，4年後的今天，時力在桃園深根發展，有賴爭取連任的簡智翔在桃園的努力，時力這次在桃園推出6位參選人，唯一的目標就是讓6位參選人「全壘打」，希望所有桃園鄉親給時力最大的支持跟鼓勵，時力會是最好的監督力量。

    王婉諭逐一介紹6位參選人，她表示，簡智翔是現任議員，在議會表現可圈可點，此次扮演「領頭羊」角色；呂宇晟有專業、新創等經驗，可為桃園帶來年輕活力；朱哲成在政治圈經歷比她還深，過去長期關心台灣政治，希望台灣、桃園可以更好；陳葦澤年僅25歲，是時力桃園最年輕的參選人，年輕但非常有專業，過去在議事工作上十分努力，希望更多的議題、政策能在桃園逐步推進；而徐鈺雯跟她一樣是個媽媽，過去也是位素人，秉持著希望讓孩子未來能過得更好的理念，因此站出來希望讓桃園變得更好，尤其很多教育環境如公托、公幼，如何能兼顧家庭和工作，一直是她們努力的目標，希望讓女性的聲音進入市議會；林佳瑋也是大家所熟悉，除了有豐富的國會經驗，無論在勞權、居住正義等，都是強而有力的監督，6席參選人各個經驗豐富，希望改變地方政治的生態。

    時代力量桃園市黨部搶得各黨團頭香，由立委王婉瑜、邱顯智、行動時代副理事長王薇君、桃園黨部主委曾威凱，陪同黨內6位桃園市議員參選人簡智翔、林佳瑋、呂宇晟、徐鈺雯、陳葦澤、朱哲成到桃園市黨部登記。（記者鄭淑婷攝）

    時代力量桃園市黨部搶得各黨團頭香，由立委王婉瑜、邱顯智、行動時代副理事長王薇君、桃園黨部主委曾威凱，陪同黨內6位桃園市議員參選人簡智翔、林佳瑋、呂宇晟、徐鈺雯、陳葦澤、朱哲成到桃園市黨部登記。（記者鄭淑婷攝）

    時代力量桃園市議員參選人朱哲成（右起）、呂宇晟、簡智翔、陳葦澤、徐鈺雯、林佳瑋登記，喊出「時力搶頭香、桃園全壘打」。（記者鄭淑婷攝）

    時代力量桃園市議員參選人朱哲成（右起）、呂宇晟、簡智翔、陳葦澤、徐鈺雯、林佳瑋登記，喊出「時力搶頭香、桃園全壘打」。（記者鄭淑婷攝）

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