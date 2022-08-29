陪桃園國民黨8位議員參選人登記 羅智強狂言：綠營北部將崩盤

前總統府副秘書長羅智強、立委洪孟楷陪同國民黨桃園青年問政連線8位桃園市議員參選人梁為超、林昭賢、朱珍瑤、陳美梅、簡志偉、黃敬平、張桂綿、吳進昌登記。（記者鄭淑婷攝）

2022/08/29 13:21

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕前總統府副秘書長羅智強、立委洪孟楷，今天上午陪同國民黨桃園青年問政連線8位桃園市議員參選人梁為超、林昭賢、朱珍瑤、陳美梅、簡志偉、黃敬平、張桂綿、吳進昌，前往桃園市黨部登記，羅智強祝福8人「青年問政、八仙過海、高票當選、桃園更好」，也強調，國民黨桃園市長參選人張善政登記那一天，他及在座所有議員也會陪同一起前來。

羅智強表示，陪同8位議員參選人一起登記，是好的開始也是桃園新政治的開始，這段時間大家可以感受到，全台灣的政治氛圍有快速的變化，「綠失民心、北台灣民進黨將全面崩盤」，最近大家可以看到民主的希望，就是原來民進黨的囂張跟霸道，是會被人民看見跟制裁的，包括林智堅論文案、球場案、數位中介法因民意怨聲沸騰暫時鳴金收兵踩了煞車，當外役監的疏失造成台南2位英勇員警殉職的同時，政府卻在成立數位東廠部，要利用217億的預算打造無堅不摧的網軍部隊。

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羅智強表示，他從桃園徒步到花蓮，之後要從宜蘭走回桃園，在620公里的路程中，他親耳聽到民眾很多的痛苦，甚至很多民眾抱著他哭，他拍拍他們安慰說，「我們更努力讓明天更好。」

羅智強表示，民進黨以現在的囂張、跋扈，鄭寶清忍無可忍參選，台灣人民也忍無可忍了，他預言北北基桃竹竹苗，民進黨將全面崩盤，今天8位議員參選人也將是一起推動台灣走向民主正軌、善良政治的力量。

媒體問及為何不是與張善政一起來？羅智強解釋，有邀請張善政一起，但張善政會與議長邱奕勝等人一起登記，不單獨陪同議員登記；黃敬平補充，張善政登記時間已經選定、大概會在9月1日，他們則有議員聯合選定的時間，所以今天先來登記，等張善政登記時會再陪同，「完全不衝突」。

前總統府副秘書長羅智強、立委洪孟楷陪同國民黨桃園青年問政連線8位桃園市議員參選人梁為超、林昭賢、朱珍瑤、陳美梅、簡志偉、黃敬平、張桂綿、吳進昌登記。（記者鄭淑婷攝）

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