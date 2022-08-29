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    趙少康、郝龍斌、江啟臣站台 「正藍軍」北市議員選將搶頭香登記

    年底9合1選舉登記參選首日，國民黨台北市議員參選人柳采葳、詹為元、楊植斗今在中廣董事長趙少康、前台北市長郝龍斌、立委江啟臣陪同下完成登記。（記者鄭名翔攝）

    年底9合1選舉登記參選首日，國民黨台北市議員參選人柳采葳、詹為元、楊植斗今在中廣董事長趙少康、前台北市長郝龍斌、立委江啟臣陪同下完成登記。（記者鄭名翔攝）

    2022/08/29 13:26

    〔記者鄭名翔／台北報導〕9合1選舉登記參選首日，國民黨台北市議員參選人柳采葳、詹為元、楊植斗今在中廣董事長趙少康、立委江啟臣、前台北市長郝龍斌陪同下完成登記，此也被解讀為「正藍軍」大集合；對此，趙少康認為，3名參選人站在一起就是團結象徵，未來不管正藍、深藍、甚至淺綠的票都要搶攻，多多益善。

    柳采葳、詹為元、楊植斗今找來黨內「大咖」陪同，搶頭香聯合完成登記參選，大陣仗也被外界解讀是「正藍軍」大集合。

    柳采葳表示，無所謂正藍軍，面對此艱困時刻國民黨必須團結，才可贏得最後勝利；楊植斗則喊出，要發揮正藍軍戰力努力打贏選戰；詹為元指出，國民黨最重要的就是要團結，齊心發揮戰鬥精神再下一城，努力拿下議員選舉。

    趙少康認為，3名參選人站在一起就是團結象徵，未來不管正藍、深藍、甚至淺綠的票都要搶攻，多多益善，此次前來站台就是希望讓新人、好人能出頭，順利當選為民服務。

    至於外傳民進黨全力拚台北市長選戰，認為只要拿下首都就不算輸；對此，趙少康譏諷，民進黨最近壞事幹太多、醜事糗事連環爆，以致沒有信心、願望越來越小，連原本執政的桃園、基隆、新竹都覺得可以輸，顯然已知選情不妙，而國民黨也一定會贏下台北。

    郝龍斌則批，民進黨台北市長參選人陳時中擔任防疫指揮官期間，包括缺口罩、缺疫苗、缺快篩劑等諸多缺失，「3+11」政策不見其認錯，還見他羞辱萬華人，台北不需要這樣的候選人，必須讓蔣萬安勝選、國民黨重新執政。

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