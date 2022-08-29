綠營登記參選議員 趙怡翔：夏立言訪中是「錯的時間做錯的事」

民進黨台北市議員阮昭雄一早陪同綠營議員參選人趙怡翔、林延鳳、顏若芳登記參選。（趙怡翔辦公室提供）

2022/08/29 12:12

〔記者蔡思培／台北報導〕年底九合一選舉今天開始登記，民進黨台北市議員阮昭雄一早陪同綠營大安文山區議員參選人趙怡翔、中山大同區議員參選人顏若芳、士林北投區議員參選人林延鳳登記參選，除喊出「台北更好，台灣共好」展現贏得勝選的決心，也呼籲大家一同支持18歲公民權複決。趙怡翔也說，國民黨副主席夏立言訪中行程是錯的時間點做錯的事，國民黨應好好提出政策回歸選舉，這才是民眾想看到的。

阮昭雄今天上午陪同趙怡翔、顏若芳、林延鳳至信義區行政中心登記參選台北市議員，現場也有多位年輕朋友到場響應。阮表示，他除了是現任台北市議員，也是民進黨台北市長參選人陳時中競選總部政策活動平台召集人，今天特別感謝年輕朋友的相挺，並展現出對年輕人參政的鼓勵。阮表示，年底選舉不只是市長、議員與里長選舉，還要針對18歲公民權修憲複決案進行投票，希望大家共同支持18歲公民權，讓年輕朋友有參與更多政治選舉的可能性。

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林延鳳表示，他與顏若芳、趙怡翔都是幕僚世代出身，這場選戰不是只有選舉，還要提出更多台北市未來發展願景，三人在初選後都不斷提出政策，包含國際多語言文宣、都市更新和大巨蛋等議題，希望他們都能進到台北市議會，透過青年參政在地方上的經驗，聚集地方民眾的想法。

顏若芳表示，今天是她第三次參選，從2014年到2022年看到台北市這8年進步遲緩，希望不管長輩、青年朋友，年底都要站出來投票改變台北市的未來。顏也說，今年還有18歲公民權投票，也希望青年和長輩都能支持，讓年輕朋友一起決定我們的未來。

趙怡翔表示，台北市在柯文哲執政下人口嚴重流失，從270萬減少到246萬，最嚴重的年齡層就是18到45歲的年輕人，已流失近兩成。趙表示，他們3人都是年輕議員參選人，希望可以代表青年世代的聲音，為青年面臨的問題發聲，到台北市議會解決；並代表新時代的政治，好好提出政策論述與訴求，未來府會攜手合作一起推動都市更新、推動更國際化的政策、並解決交通安全問題。

趙怡翔今天也批評夏立言訪中行程，這是錯的時間點做錯的事情，今天中國對台灣做出武力威脅、軍事操演、經濟上也有制裁，這個情況下國民黨身為在野黨跑到對岸談政治議題非常不妥當，不會看到任何一個國家在人家對你做出挑釁，在野黨還跑去談判。趙也說，國民黨黨內都已經對訪中沒有共識，況且是台灣社會大眾，國民黨應好好提出政策回歸選舉，這才是民眾想看到的。

趙怡翔表示，國民黨副主席夏立言訪中行程是錯的時間點做錯的事。 （趙怡翔辦公室提供）

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