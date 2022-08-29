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    夏立言訪中惹藍營反彈 國民黨發言人透露：掃街被飆罵

    國民黨台北市議員參選人柳采葳、詹為元、楊植斗今登記參選。（記者鄭名翔攝）

    國民黨台北市議員參選人柳采葳、詹為元、楊植斗今登記參選。（記者鄭名翔攝）

    2022/08/29 12:39

    〔記者鄭名翔／台北報導〕國民黨副主席夏立言日前訪中引發爭議，藍營支持者也多有不滿，憂心衝擊年底選情；國民黨發言人、台北市議員參選人柳采葳今透露，過去掃街時就曾因此被選民飆罵，但經解釋後支持者多能理解，且國民黨不論派誰訪中必會被民進黨見縫插針、扭曲事實；前台北市長郝龍斌也認為，夏立言此行是建立兩岸溝通，相信對選情不僅沒傷害還會有幫助。

    年底9合1選舉登記參選首日，國民黨台北市議員參選人柳采葳、詹為元、楊植斗今在郝龍斌、中廣董事長趙少康、立委江啟臣陪同下，搶頭香登記參選。

    而近來因夏立言不顧中國軍演敏感時機堅持訪中，不僅各界批評不斷，黨內也罵聲一片，就怕衝擊年底選情；柳采葳今透露，過去掃街時就曾因此被選民飆罵，但經解釋後支持者多能理解，且國民黨不論派誰訪中必會被民進黨見縫插針、扭曲事實。

    郝龍斌表示，雖要譴責中國軍演、軍機繞台，但兩岸必須建立溝通管道，透過溝通減少誤解，但民進黨完全無法與對岸溝通，因此夏立言此行前去「是對的」，但須將過程公開透明，讓民眾了解此行為台商、台胞及國家利益爭取到什麼，此不僅不傷害選情，還會有幫助。

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