夏立言訪中惹爭議 趙少康：民進黨應感謝國民黨

年底9合1選舉登記參選首日，國民黨台北市議員參選人柳采葳、詹為元、楊植斗今在中廣董事長趙少康、前台北市長郝龍斌、立委江啟臣陪同下完成登記。（記者鄭名翔攝）

2022/08/29 12:42

〔記者鄭名翔／台北報導〕國民黨副主席夏立言日前訪中引發爭議，藍營支持者也多有不滿；對此，中廣董事長趙少康今表示，台灣去年賺中國1700億美金，互動密切更應有溝通管道，但民進黨沒能力、沒意願與對岸溝通，反觀夏立言前去維繫關係，「民進黨應感謝國民黨」。

年底9合1選舉登記參選首日，國民黨台北市議員參選人柳采葳、詹為元、楊植斗今在趙少康、前台北市長郝龍斌、立委江啟臣陪同下，搶頭香登記參選。

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對於夏立言訪中爭議，趙少康指出，台灣去年賺中國1700億美金，理應有溝通管道，即便如美中關係不佳，但雙方仍互派大使維持溝通，此為執政黨責任，但民進黨沒能力、沒意願、沒管道與對岸溝通，因此夏立言此行前去維繫溝通，「民進黨應感謝國民黨」。

趙少康認為，夏立言應召開公開記者會，將訪問成果、接觸對象、台商及台胞困境告訴台灣人，此外，國民黨也應與中國建立常態性溝通管道，使在中國的台生、台商口透過國民黨尋求議員、立委協助，此才為兩岸真正相處之道，透過溝通化解危機減少誤會，此為最簡單道理，民進黨卻不懂「做什麼執政黨」。

趙少康強調，無論親美、友日、和中，最終都是要保障台灣，與各方廣結善緣，尤其與中國維持友好關係，避免戰爭減少國防預算支出、再多賺對岸的錢，此才是台灣最高政治藝術，而非每天吵鬧搞到最後兵戎相見，過去前總統蔣介石曾說兩岸應七分政治、三分軍事，如今應是九分政治、一分軍事，與美日維持友好很重要，「但不用每天跟老共吵架」，和平相處才是最高原則。

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