拔樁？侯友宜出席宜蘭縣同鄉會 正國會樁腳力挺

新北市宜蘭縣同鄉會總會理事長陳燕飛（中）揮旗替新北市長侯友宜連任加油。（林金結服務處提供）

2022/08/28 15:56

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市土城區的宜蘭縣同鄉會今天舉行會員大會，同步成立力挺新北市長侯友宜連任的後援會，現場有2千多名鄉親共襄盛舉，當中，曾挺立法院長游錫堃、被視為正國會樁腳的新北市宜蘭縣同鄉會總會理事長陳燕飛也到場，他致詞時表示，本身也是市政顧問，知道要成立侯的後援會特地來參加，拔樁意味濃厚。

這次出席者包含榮譽理事長林金結、理事長藍淑珍、副理事長呂聰成、常務理事蔡萬合，新北市宜蘭縣同鄉會理事長、「床的世界」董事長陳燕飛到場。林金結表示，現場席開200桌，鄉親也都是和侯友宜一樣來新北市打拚，希望大家多支持侯，共同努力推動地方各項建設，讓市民生活過得更好。

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侯友宜致詞時說，他與許多鄉親一樣，數十年前就來到北部打拚，從警期間，靠著勤儉、努力、不怕死的精神，守護民眾的安全，並秉持堅強意志及勇氣，為這塊土地打拼，不分黨派，以國家、人民為第一優先，感謝民眾給予他機會，讓他能持續為民服務。

他也強調，做好市政要靠團隊力量，更大讚林金結雖然家境貧窮，年紀輕輕、雙手空空就來到土城打拚，憑藉著自身努力以及許多好朋友疼惜，不但拚出事業，還能牽成同鄉，是宜蘭人的光榮，希望大家持續支持。

新北市宜蘭縣同鄉會總會理事長陳燕飛（中）到場力挺新北市長侯友宜。（林金結服務處提供）

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