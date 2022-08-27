為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    批新北市府治水做半套 林佳龍：全新北看不到一條全流域整治

    民進黨新北市長參選人林佳龍出席新北市議員參選人石一佑「新北大翻新 議員逗陣拚」座談會。（記者周湘芸攝）

    民進黨新北市長參選人林佳龍出席新北市議員參選人石一佑「新北大翻新 議員逗陣拚」座談會。（記者周湘芸攝）

    2022/08/27 16:23

    〔記者周湘芸／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍今前往板橋參加新北市議員參選人石一佑「新北大翻新 議員逗陣拚」座談會，他致詞時談到治水政策直批，新北市政府沒有規劃設計能力，治水工程做一半，像鴨母港溝只做完下游整治就敲鑼打鼓宣示改變的勇氣，目前全新北看不到一條全流域整治。

    林佳龍今天下午前往板橋座談會，立法委員張宏陸、羅致政、蘇巧慧及江永昌等人也到場支持。他致詞也大讚，石一佑從基層起來，當立委助理、地方代表，能在初選脫穎而出就是靠在地民眾栽培，希望大家讓她有機會進議會服務。

    他致詞時說到，新北市政府沒有規劃設計能力，他擔任台中市長爭取水流域預算，台中綠川、柳川都是全流域通過實施，他可以提供這方面經驗給新北市政府，但緩不濟急，改變的勇氣從改變市長開始。他也說，新北市長侯友宜稱整治河川要改變的勇氣，但改變的勇氣要認識問題本質、找到方法，不是粉刷工程。

    林佳龍指出，治水不是要勇氣，要用執行力跟方法，像鴨母港溝只做完下游整治，上游還是又髒又臭，新北市府就敲鑼打鼓宣示改變的勇氣，但目前全新北看不到一條全流域整治。他強調，全流域應該上中下游一次規劃，分階段實施，其中有4大重點，包括不淹水、有乾淨的水、不缺水、有親水環境。

    另外，林佳龍也說，新北市升格12年生活應該升級，新北市很多建設執行率太低，交通部編列40億元前瞻預算給新北市，其中板橋規劃7座前瞻停車場只完成3座，接下來缺工缺料只會更難做。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    林佳龍：侯友宜對兩岸關係應表達明確立場
    2022/08/27 14:37

    林佳龍：侯友宜對兩岸關係應表達明確立場
    藍市議員參選人貼侯、盧合體照喻「馴龍高手」林佳龍：龍無法被馴
    2022/08/27 14:03

    藍市議員參選人貼侯、盧合體照喻「馴龍高手」林佳龍：龍無法被馴

    門牌失靈？房子有這「條件」才吸睛
    選總統？侯友宜：很多事不盡然按規劃走
    2022/08/27 05:30

    選總統？侯友宜：很多事不盡然按規劃走
    林佳龍問侯：你要走去哪裡
    2022/08/27 05:30

    林佳龍問侯：你要走去哪裡

    戶戶新風系統 打造有免疫力的家！
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播