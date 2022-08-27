批新北市府治水做半套 林佳龍：全新北看不到一條全流域整治

民進黨新北市長參選人林佳龍出席新北市議員參選人石一佑「新北大翻新 議員逗陣拚」座談會。（記者周湘芸攝）

2022/08/27 16:23

〔記者周湘芸／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍今前往板橋參加新北市議員參選人石一佑「新北大翻新 議員逗陣拚」座談會，他致詞時談到治水政策直批，新北市政府沒有規劃設計能力，治水工程做一半，像鴨母港溝只做完下游整治就敲鑼打鼓宣示改變的勇氣，目前全新北看不到一條全流域整治。

林佳龍今天下午前往板橋座談會，立法委員張宏陸、羅致政、蘇巧慧及江永昌等人也到場支持。他致詞也大讚，石一佑從基層起來，當立委助理、地方代表，能在初選脫穎而出就是靠在地民眾栽培，希望大家讓她有機會進議會服務。

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他致詞時說到，新北市政府沒有規劃設計能力，他擔任台中市長爭取水流域預算，台中綠川、柳川都是全流域通過實施，他可以提供這方面經驗給新北市政府，但緩不濟急，改變的勇氣從改變市長開始。他也說，新北市長侯友宜稱整治河川要改變的勇氣，但改變的勇氣要認識問題本質、找到方法，不是粉刷工程。

林佳龍指出，治水不是要勇氣，要用執行力跟方法，像鴨母港溝只做完下游整治，上游還是又髒又臭，新北市府就敲鑼打鼓宣示改變的勇氣，但目前全新北看不到一條全流域整治。他強調，全流域應該上中下游一次規劃，分階段實施，其中有4大重點，包括不淹水、有乾淨的水、不缺水、有親水環境。

另外，林佳龍也說，新北市升格12年生活應該升級，新北市很多建設執行率太低，交通部編列40億元前瞻預算給新北市，其中板橋規劃7座前瞻停車場只完成3座，接下來缺工缺料只會更難做。

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