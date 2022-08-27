林佳龍問侯：你要走去哪裡

民進黨新北市長參選人林佳龍（左二）簽下承諾書，允諾當選後將為新住民爭取預算，將公有閒置廳舍活化為新住民文化館。（記者魏瑾筠攝）

2022/08/27 05:30

〔記者魏瑾筠／新北報導〕國民黨新北市長侯友宜昨接受本報《官我什麼事》節目專訪時，對於是否參選二○二四年總統表示，很多事不盡然按規劃走，被質疑是在留後路。民進黨新北市長參選人林佳龍反問侯友宜「你要走去哪裡？」要求向社會說清楚。

可見侯有四年之外的路

林佳龍昨天由立委羅致政陪同，前往板橋接雲寺參拜，他受訪時指出，新北市長的選舉是爭取服務新北市民，有任期制、一任四年，規劃就應該如此，侯友宜竟說很多事情不一定按照規劃走，可見他有四年之外的路。

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林佳龍表示，這就是為什麼他一直在質問侯友宜，是不是選新北市長之後要去選總統？侯友宜如果要選總統要讓市民知道；並呼籲市民不要投給侯友宜，因為侯可能另有規劃，但投給林佳龍，會承諾做好四年。

林佳龍說，最近有很多支持民進黨的選民對他說，覺得侯友宜的立場沒有很清楚，先前雖然對侯有好感，但最近都回流，因為支持民進黨、台灣的選民，不想投票給侯友宜連任新北市長後又去選總統，除了是落跑失信於民，也是給他機會、讓他在二○二四總統大選時和民進黨競爭總統。

「不知道是有意還是無心，露出這樣的話語！」林佳龍抨擊，侯友宜說人生沒辦法按照規劃，但現在是在參選新北市長，當然是規劃四年，如果說沒辦法完全按規劃的路走，「那你要走去哪裡？」侯友宜要跟社會說清楚，不然很多人這票投不下去。

針對市府有意把板橋區民權段公辦都更社會住宅，改為預售屋進行標售，林佳龍毫不客氣嗆，又被抓到表面說一套、實際做另外一套，「這不是個案，是很多都更或重劃土地，都已經被新北市政府賣掉！」

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