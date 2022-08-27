選總統？侯友宜：很多事不盡然按規劃走

針對二○二四是否參選總統？新北市長侯友宜接受自由時報《官我什麼事》節目專訪表示，明天也許有很多事可以規劃，但是並不盡然會按照你的規劃走。 （記者陳品妤攝）

2022/08/27 05:30

《官我什麼事》專訪 強調把握當下 「好好做代誌」

〔記者賴筱桐／新北報導〕爭取連任的新北市長侯友宜，也被外界視為二○二四年總統大選的熱門人選，民進黨新北市長參選人林佳龍質疑侯友宜當選後不會「做好做滿」，可能中途「落跑」參選總統。侯友宜接受自由時報《官我什麼事》節目專訪時，首度表明心跡說，明天也許有很多事可以規劃，但是並不盡然會按照規劃走，只能把握當下「好好做代誌」。

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從刑警到市長 經歷15職位

侯友宜表示，他從一個刑警歷練到當市長，經歷了十五個職位，「每一個職位，只要國家、人民或是長官需要我，我就好好把那個角色做好」。當年擔任刑警的治安環境複雜，走過槍林彈雨的歲月，到底能不能回來？自己都沒有把握；「明天也許有很多事可以規劃，但是並不盡然會按照你的規劃走」，所以他會努力按照既定的步驟，「好好做代誌」。

辯論時間到了 自然會挑戰

針對近來林佳龍下戰帖，要求進行市政辯論，侯友宜回應，他希望以市政工作為優先，至於辯論，「時間到了自然就會形成，該做的事我們一定會挑戰」；上次市長選舉時，和他競選的行政院長蘇貞昌也跟他辯論過，「我怎麼會排斥下一個候選人要不要跟我辯論呢？」

引進年輕人 不設競總主委

談到選戰步驟與選舉組織架構，侯友宜表示，將比照上次不設置競選總部主任委員，他反而更重視競選團隊引進更多年輕朋友，來當他的「政治見習生」或是「選舉實習生」，了解公共議題如何形成，讓下一代看見民主的過程，知道「原來選舉是這麼一回事」。

針對十八歲公民權公投案的看法，侯友宜說，他一開始就贊成十八歲擁有公民權，態度堅定、從未改變，「這是全民大部分人的心聲，包括我自己的聲音」。他認為，「我們這一棒慢慢都要交給下一棒」，希望下一棒更快速地成長、茁壯，順利接棒，讓台灣變得不一樣。

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