林佳龍：侯友宜對兩岸關係應表達明確立場

民進黨新北市長參選人林佳龍指侯友宜，有志於大位，就要把對兩岸關係的立場講清楚。（記者翁聿煌攝）

2022/08/27 14:37

〔記者翁聿煌／新北報導〕國民黨副主席夏立言近日訪問中國，中國有釋出善意說不希望影響到ECFA（海岸兩岸經濟合作架構協議），民進黨新北市長參選人林佳龍受訪表示，夏立言去見中國官員，而且自我矮化，中國馬上又宣布軍演，還拿ECFA當成統戰工具，全世界對中國崛起有警覺，而且支持台灣，就是因為中國一切都是為政治服務，以商圍政、以民逼官。

林佳龍說，特別是兩岸之間的談判應由政府主導，政黨不宜越俎代庖，而且陷入自我矮化，讓國際看到錯誤訊息，以為國共兩黨又在和談，這時刻更需團結支持政府，因為國際上都在觀察台灣民意。

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林佳龍指出，包括這一次夏立言訪中，以及年底選舉，雖然是地方選舉，其實全世界都在看民意走向，侯友宜對此事的發言，也曝露很大問題，一開始說這次的訪中團值得商榷，代表說他不表立場，只是希望大家商量、研究，等到夏立言真的要去見中國官員時，他說要開放、透明，他也沒有立場，只是希望程序上不要私相授受。

林佳龍說，侯友宜是國民黨內最大執政縣市的首長，現在中國文攻武嚇、步步進逼，他也有志於未來的總統大位，無法再閃避，好像這些不干他的事，或是講一些看似公正、其實不公正的話。

林佳龍喊話侯友宜，對於中國想要用ECFA以商圍政、以民逼官，「侯市長你的立場又是如何？」國人對此有愈來愈多的質疑，他卻一再迴避，這不是一個負責任政治人物應有的態度。

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