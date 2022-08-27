謝國樑與國民黨基隆市黨團議員參訪 侯友宜分享新北捷運經驗

國民黨基隆市長參選人謝國樑（右三）與副議長林沛祥（右五）參訪新北市捷運環狀線，由市長侯友宜（右四）接待。（記者翁聿煌攝）

2022/08/27 18:40

〔記者翁聿煌／新北報導〕國民黨基隆市長參選人謝國樑今天與基隆市議會副議長林沛祥、國民黨團議員一行人參訪全台開發規模最大的M.Ark新北捷鑽開發基地（十四張站暨南機廠），由市長侯友宜率捷運局接待，分享新北捷運開發自規劃、都市計畫變更、用地取得至招商履約階段推動經驗，闡述新北市透過捷運建設及開發，形塑大眾運輸導向發展（TOD）城市，作為基隆未來推動捷運場站開發參考。

侯友宜表示，新北率先制定住宅區、商業區變更為捷運開發區，容積率原則可調升為3倍，吸引投資人聯合開發，且提前於路線規劃階段即舉辦開發說明會，瞭解地主意願始納入開發規劃，以利捷運建設計畫核定後用地取得及開發推動。針對捷運開發計畫，新北市攜手「檢、調、廉及民間組織」跨域成立廉政平台，以提供投資者一個資訊公開、行政透明的投資環境。

請繼續往下閱讀...

新北捷運局長李政安說，全台開發規模最大的M.Ark新北捷鑽開發案於今年5月底公告招商，預計可興建17棟住商及商辦大樓，新北環狀線10處開發基地也已全數完成招商作業，預估引入652億元投資額，提供2.2萬個就業機會。

李政安說，M.Ark新北捷鑽開發案與新店央北、十四張整體開發區，沿著環狀線自南往北串聯新板特區、三重第二行政中心及新莊副都心，與蘆洲北側銀河灣計畫連結，形成新北核心發展軸帶，促進南北軸線翻轉，讓新北市成為北北基桃1千萬人口大都市核心。#

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法