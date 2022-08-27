為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    謝國樑與國民黨基隆市黨團議員參訪 侯友宜分享新北捷運經驗

    國民黨基隆市長參選人謝國樑（右三）與副議長林沛祥（右五）參訪新北市捷運環狀線，由市長侯友宜（右四）接待。（記者翁聿煌攝）

    國民黨基隆市長參選人謝國樑（右三）與副議長林沛祥（右五）參訪新北市捷運環狀線，由市長侯友宜（右四）接待。（記者翁聿煌攝）

    2022/08/27 18:40

    〔記者翁聿煌／新北報導〕國民黨基隆市長參選人謝國樑今天與基隆市議會副議長林沛祥、國民黨團議員一行人參訪全台開發規模最大的M.Ark新北捷鑽開發基地（十四張站暨南機廠），由市長侯友宜率捷運局接待，分享新北捷運開發自規劃、都市計畫變更、用地取得至招商履約階段推動經驗，闡述新北市透過捷運建設及開發，形塑大眾運輸導向發展（TOD）城市，作為基隆未來推動捷運場站開發參考。

    侯友宜表示，新北率先制定住宅區、商業區變更為捷運開發區，容積率原則可調升為3倍，吸引投資人聯合開發，且提前於路線規劃階段即舉辦開發說明會，瞭解地主意願始納入開發規劃，以利捷運建設計畫核定後用地取得及開發推動。針對捷運開發計畫，新北市攜手「檢、調、廉及民間組織」跨域成立廉政平台，以提供投資者一個資訊公開、行政透明的投資環境。

    新北捷運局長李政安說，全台開發規模最大的M.Ark新北捷鑽開發案於今年5月底公告招商，預計可興建17棟住商及商辦大樓，新北環狀線10處開發基地也已全數完成招商作業，預估引入652億元投資額，提供2.2萬個就業機會。

    李政安說，M.Ark新北捷鑽開發案與新店央北、十四張整體開發區，沿著環狀線自南往北串聯新板特區、三重第二行政中心及新莊副都心，與蘆洲北側銀河灣計畫連結，形成新北核心發展軸帶，促進南北軸線翻轉，讓新北市成為北北基桃1千萬人口大都市核心。#

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    板橋來青社宅標售爭議 林佳龍再批新北市府「欺騙社會」
    2022/08/27 17:06

    板橋來青社宅標售爭議 林佳龍再批新北市府「欺騙社會」
    林佳龍：侯友宜對兩岸關係應表達明確立場
    2022/08/27 14:37

    林佳龍：侯友宜對兩岸關係應表達明確立場

    門牌失靈？房子有這「條件」才吸睛
    選總統？侯友宜：很多事不盡然按規劃走
    2022/08/27 05:30

    選總統？侯友宜：很多事不盡然按規劃走
    謝國樑推多元族群二部曲政見 為新住民打造友善新生活
    2022/08/26 20:24

    謝國樑推多元族群二部曲政見 為新住民打造友善新生活

    A7雙語學區正核心19～29坪聰明學霸宅
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播