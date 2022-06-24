去年超商店員勸導戴口罩遭刺死 監院呼籲權責機關強化社安網

監院籲請權責機關檢討精進相關應處機制，強化社會安全網建構，共同維護超商店員人身安全。（資料照）

2022/06/24 11:58

〔記者吳書緯／台北報導〕武漢肺炎疫情期間，全國發生多起超商店員因勸導顧客佩戴口罩遭毆傷、挖眼等事件，更在去年11月發生店員因勸導顧客佩戴口罩，遭持刀刺死之案件；針對相關機關措施是否妥當，經監委林國明、王麗珍立案調查，並經監院聯席會議通過調查報告，監院籲請權責機關檢討精進相關應處機制，強化社會安全網建構，共同維護超商店員人身安全。

桃園市龜山區去年11月21日清晨發生未戴口罩的蔣姓男子因不滿店員勸導其須戴口罩否則不予結帳，乃憤而持刀將店員刺殺身亡之事件，引發輿論高度關注與撻伐；查案監委統計，自去年5月至12月的7個月內，發生了7件因勸導口罩的攻擊事件，有6案的被攻擊者為便利商店店員，顯示超商員工疑似淪為遭受暴力攻擊的高風險者。

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查案監委表示，相關防範應處機制，涉及衛福部、警政署、經濟部與勞動部等各機關之職權事項，各個主管機關提出尚待檢討策進之處，並函請相關部會積極辦理。

針對衛福部尚待改進方向，監委表示，雖然疫情指揮中心於2020年12月1日起規範民眾進入醫療照護機構等8大場域一律須佩戴口罩，但國內零售超商業者大多規模不大、人力有限，且並不具任何公權力，規範在欠缺相關具體指引協助業者遵行善盡場所管理人責任之下，致超商員工因口頭提醒顧客佩戴口罩而竟遭受暴力攻擊之事件頻傳，相關政策與罰則容有檢討改進的必要。

此外，監委指出，7件暴力攻擊事件中，有3件之行為人係屬追蹤關懷中之精神病患，卻仍無法防範其等再有傷人之攻擊行為，顯示社會安全網仍有亟待修補之處，衛福部允應針對相關缺漏之處積極修補，以強化社會安全網之建構，俾達成「接住每一個需要幫助的人」之政策目標。

另，監委提到，現行「精神衛生法」未明確規範地方主管機關受警察機關或消防機關通知時之到場協處義務，致各地方政府作法各異，衛福部允宜督導各地方政府衛生主管機關與警、消機關協調建立妥適之派員協處標準，避免使護送精神病患就醫事宜成為警、消人員單獨面對之責任。

至於警政署待改進方向，監委指明，有鑒於目前便利商店門市家數眾多，且絕大多數並未使用保全系統強化店員人身安全之維護，警政署允應督飭各地警察機關透過巡邏警力的妥適編排部署，以提高見警率之方式，強化治安之維護。

監委表示，案內發生超商店員執行職務遭受暴力攻擊之各事業單位，於事發前3年內均查無相關勞動檢查之紀錄，且已發生之事件顯示相關預防計畫及擬採行之措施，尚無法成功阻絕暴力攻擊事件造成之傷亡，仍有待提高勞動檢查之實施頻次強化考核督導。

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