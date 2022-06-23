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    同框裴洛西！ 林昶佐力邀完成訪台行

    第八屆世界國會議員西藏大會（WPCT）美東時間22日舉行開幕典禮，我國立委林昶佐（右）與美國聯邦眾議院議長裴洛西（左）合影，林昶佐也當面力邀裴洛西訪台。（取自林昶佐臉書）

    第八屆世界國會議員西藏大會（WPCT）美東時間22日舉行開幕典禮，我國立委林昶佐（右）與美國聯邦眾議院議長裴洛西（左）合影，林昶佐也當面力邀裴洛西訪台。（取自林昶佐臉書）

    2022/06/23 05:42

    〔記者楊丞彧／台北報導〕第八屆世界國會議員西藏大會（WPCT）美東時間22、23日於美國華府登場，我國受邀參與，由國會西藏連線會長林昶佐及成員洪申翰代表出席。林昶佐和洪申翰在22日的開幕典禮上，與美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）相見歡。林昶佐表示，他也當面力邀裴洛西訪台。

    據報導，裴洛西原定4月8日率訪團訪問日本，並預計於同月10日「台灣關係法」立法四十三週年當天訪台，透過訪台表達力挺台灣的態度；然而啟程前夕裴洛西卻確診武漢肺炎，她率領的國會代表團亞洲行也因此延後。

    第八屆世界國會議員西藏大會（WPCT）美東時間22日於美國華府國會山莊德克森聯邦參議院辦公大樓舉行開幕典禮，此次大會共有28國的國會議員與會，除了邀請裴洛西致詞之外，長期聲援西藏的美國明星、國際聲援西藏運動理事會長李察吉爾也受邀致詞。

    裴洛西致詞時批評，幾十年來中國政府不斷對西藏人權進行危險的攻擊，20多年前中國綁架了班禪十一世更是其中一項駭人的案例。此議題也象徵著西藏人民的困境，中國已經講白了就是不甩西藏人民的自治權、身份和信仰。中國的侵略行動這幾年不僅不斷升級，更透過新手段，例如強推核心公民教育，殘酷地限制宗教自由，也進一步限制外國觀光客到訪。

    裴洛西強調，各國有同聲反對中國暴行並為西藏人挺身而出的道義責任。中國不斷對外宣傳西藏一直是中國的一部分，但這不是事實。我們絕不能容許中國不斷以錯誤的歷史敘事當作武器，來剝奪西藏人擁抱其信仰、文化以及傳統的權利。

    裴洛西指出，中國正試圖抹去西藏人的歷史以及其生活方式，是個駭人聽聞的侵犯人權的犯行；若美國因著眼於商業利益，而選擇不公開反對中國這般暴行，那美國要為其他侵犯人權罪行發聲，將喪失其道德權威性。

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