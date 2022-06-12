中國批評民主高峰會 林昶佐：更突顯會議重要性

林昶佐表示，看到中國攻擊民主陣營的發言，更顯示這場國際會議的重要性。（圖擷取自林昶佐臉書粉絲專頁）

2022/06/12 12:29

〔即時新聞／綜合報導〕無黨籍立委林昶佐9、10日受邀參與「哥本哈根民主高峰會」，與各國分享台灣民主經驗，但中國駐丹麥大使館卻透過新聞稿批評「哥本哈根民主高峰會」在民主和人權問題上污衊、抹黑中國，並指稱林昶佐為「台獨份子」，在會中「大放厥詞」。林昶佐稍早在臉書表示，看到中國攻擊民主陣營的發言，更顯示這場國際會議的重要性。

中國駐丹麥大使館指出，「哥本哈根民主峰會」在民主和人權問題上抹黑中國，充斥著意識形態偏見和政治謊言，會議還邀請「台獨份子」在會上大放厥詞，嚴重違反「一中原則」。呼籲有關國家、組織和政客，多反省自身在民主人權上存在的問題和犯下的罪行，停止對中國指手畫腳、造謠中傷。

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林昶佐在臉書指出，哥本哈根民主峰會是歐洲重要的國際會議，現場包括美國前總統歐巴馬、烏克蘭總統澤倫斯基、立陶宛總理希莫尼特，還有蔡英文總統等人，各國元首級重要政治人物都親自出席或以視訊方式發表演說。為期兩天的會議聚焦在如何打造更強韌的民主社會、加深世界各國的合作，來因應專制政府的壓迫以及新興獨裁主義。

林昶佐強調，能受邀與談是他的榮幸，更是國際社會對台灣的重視，會中不論是他所提及中國對民主社會的滲透、發動資訊戰；烏干達國會議員阿凱洛提及中國透過拐騙，逼貧窮國家扛下巨額債務；印度國會議員庫馬爾所言，中國在區域安全的侵擾等議題，都是不容迴避的事實，以及中國對國際社會造成的重大危害，這也是各國代表要聚集在哥本哈根討論應該如何因應中國的原因。

林昶佐表示，中國不願意當個負責任的國家，還透過使館用昧於事實、情緒化的言語來攻擊民主陣營，更顯得這場國際會議的重要性，深化國際社會合作刻不容緩。

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