訪美國國會致謝挺台摯友 林昶佐籲續推IPEF、BTA

立委林昶佐（左）與洪申翰（右）前往美國國會拜訪，與友台聯邦眾議員金映玉（中）相見歡。（林昶佐辦公室提供）

2022/06/22 11:06

〔記者楊丞彧／台北報導〕世界國會議員西藏大會22、23日於美國華府登場，目前正在美國訪問的立委林昶佐及洪申翰都將與會。此行兩人除參與會議外，也已拜會我駐美國代表蕭美琴及多位國會議員。林昶佐今（22）日表示，此行他面謝多位友台議員持續推動深化台美關係外，亦表達希望能在經貿、印太區域安全及我國國際參與等重要議題上，持續給予台灣支持。西藏大會結束後，兩位立委也將繼續訪問美國行政部門、NGO及智庫學者。

我國受邀參與第8屆世界國會議員西藏大會，由國會西藏連線會長林昶佐及成員洪申翰代表出席。林昶佐表示，本次行程相當緊湊，第一天由駐美代表處做業務簡報，並與駐美代表蕭美琴及前NBA球星坎特（Enes Kanter Freedom）一起餐敘，接連兩天則拜會多位美國國會議員。

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林昶佐說明，本次拜會的國會議員，包含長期推展台美經貿合作的共和黨聯邦參議員戴恩斯（Steve Daines），協助爭取疫苗援台的共和黨聯邦眾議員金映玉（Young Kim）、發動支持台灣參與「印太經濟架構」（IPEF）的共和黨聯邦眾議員巴爾（Andy Barr），以及連署多項支持台灣國際參與、充實自我防衛能力友台法案的民主黨聯邦眾議員蓋耶哥（Ruben Gallego）和威克斯頓（Jennifer Wexton）。

林昶佐表示，此行他對多位友台議員支持台灣的行動表達謝意，無論是區域安全、支援台灣疫苗，以及本月初台美雙方宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，期待共同尋求多領域的高標準台美經貿合作。他也表達希望美方繼續促成台灣參與印太經濟架構（IPEF）、與台灣簽訂BTA，並討論如何加強推進台灣參與國際組織的力道，包括聯合國以及其相關國際組織，如世界衛生組織（WHO）和國際民航組織（ICAO）等。

林昶佐還透露，其實他與眾議員金映玉已是舊識，過去曾在加州一起餐敘，交流對台美政治的看法。這次拜會，總算能當面恭喜她成功進入眾議院。林昶佐也說，看到金映玉在國會中，實踐她當年的承諾，強力推動友台政策，感到非常振奮。另外，林也意外發現，眾議員巴爾跟他都是重金屬搖滾的愛好者，他約定下次要帶跟巴爾體驗台灣樂團的魅力。

後續世界國會議員西藏大會於6月22、23兩日於華盛頓舉行，林昶佐及洪申翰也將以台灣國會議員身分與會，與世界其他國家議員針對國際人權議題進行對談，並預計與多國國會議員針對中國對民主國家的滲透侵擾，如何加深合作，共同研議相關措施。

立委林昶佐（中）與洪申翰（右）前往美國國會拜訪，與友台聯邦眾議員威克斯頓（左）相談甚歡。（林昶佐辦公室提供）

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