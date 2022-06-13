侯友宜嘲諷陳時中確診 議員怒轟：不把他人生病當回事

新北市長侯友宜12日出席疫情記者會。（資料照）

2022/06/13 00:37

〔即時新聞／綜合報導〕衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中12日傳出快篩陽性、確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），事後網路上出現少數人酸言酸語；新北市議員戴瑋姍也指稱，新北市長侯友宜竟在新北市疫情記者會上嘲諷陳時中「沒打1922」，引述媒體揭露，侯友宜在記者會前調侃陳時中確診，還大笑三聲。

針對陳時中確診，戴瑋姍12日晚間在臉書發文指稱，這時候「關心慰問」就好，「侯市長還要酸阿中部長確診『沒打1922』」？戴瑋姍怒批侯友宜，「沒營養」、「只為政治卸責」的記者會就別開了，「侯市長昨天完全沒有公開行程，躲了一天記者，今天防疫記者會只能暗嘲阿中部長」？

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她並引述媒體報導指出，12日下午在新北市政府記者會前，侯友宜調侃陳時中確診，還大笑三聲，副市長劉和然和衛生局陳潤秋也在一旁打趣！戴瑋姍表示：「新北防疫最重要的三個人，竟然是這樣輕蔑態度，看待染疫這件事。」

戴瑋姍說：「對比他們記者會直播時的嚴肅表情，只能說整個團隊都是『戲精』啊！！好喔，侯市長不把他人生病當回事，他的團隊也一樣嘴臉。」

她直言，如此不尊重生命的心態，難怪到現在不僅掩蓋「恩恩」案通報關鍵錄音檔，也不願意跟恩恩爸道歉，「也難怪侯市長的『全力配合』會變『全力演出』！！」

戴瑋姍表示，民眾只想知道4月14日新北市衛生局消失的半小時，究竟發生什麼事？為何沒人接電話？戴瑋姍問：「侯市長，為什麼大家要一個真相那麼難呢？到底在閃躲什麼？你又在怕什麼？」

綜合媒體報導，侯友宜在今天新北市記者會中說：「陳時中確診，我想應該沒打1922，我在這裡期待他早日康復回到崗位。」但在記者會開始前提到此事時，侯友宜說：「說要選台北市長的都會確診，哈哈哈，黃珊珊確診過了，蔣萬安也確診過了。」

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新北市議員戴瑋姍表示，新北市長侯友宜在疫情記者會上嘲諷陳時中確診「沒打1922」。（圖擷取自戴瑋姍臉書）

戴瑋姍引述媒體報導指出，在記者會前，侯友宜調侃陳時中確診，還大笑三聲，副市長劉和然和衛生局陳潤秋，也在一旁打趣！（圖擷取自戴瑋姍臉書）

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