陳時中確診引酸言酸語 醫師看不下去：政治凌駕道德良知

衛福部長陳時中12日傳出確診武漢肺炎。（資料照，記者廖振輝攝）

2022/06/12 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也中鏢，網路上隨後也出現不少酸言酸語。對此，澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲12日在臉書發文直言，「我不認為可以因為誰確診而高興，更不應該詛咒他人重症。」

自武肺疫情大流行以來，陳時中與中央團隊各項防疫政策雖獲國內外肯定，但也有不少人持反對意見，批評聲浪一直都存在著。而今陳時中快篩陽確診的消息傳出後，網路上隨即湧現諸如「病毒加油，他們一個都別少」、「有重症的話就太好了，舉國歡騰」、「示範一下24小時之內消失在地球上」等這類的酸言酸語。

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對此，杜承哲12日晚間在臉書發文表示，他雖也常批評台北市長柯文哲，但是「當柯市長確診的時候，我也看到一些朋友私下說了一些話，我覺得很不妥，也有說他們。我不認為可以因為誰確診而高興，更不應該詛咒他人重症。我一句話沒有嘴他生病，同樣的，我也不會覺得因為任何理念與意見的不同，就可以去詛咒部長遇到不幸。」

杜承哲直言：「這些發言，真的大可不必，而且讓人看破你們政治凌駕了自己的道德良知。而我恰巧非常清楚你們要的是什麼。」

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