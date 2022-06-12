為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    陳時中確診引酸言酸語 醫師看不下去：政治凌駕道德良知

    衛福部長陳時中12日傳出確診武漢肺炎。（資料照，記者廖振輝攝）

    衛福部長陳時中12日傳出確診武漢肺炎。（資料照，記者廖振輝攝）

    2022/06/12 23:23

    〔即時新聞／綜合報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也中鏢，網路上隨後也出現不少酸言酸語。對此，澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲12日在臉書發文直言，「我不認為可以因為誰確診而高興，更不應該詛咒他人重症。」

    自武肺疫情大流行以來，陳時中與中央團隊各項防疫政策雖獲國內外肯定，但也有不少人持反對意見，批評聲浪一直都存在著。而今陳時中快篩陽確診的消息傳出後，網路上隨即湧現諸如「病毒加油，他們一個都別少」、「有重症的話就太好了，舉國歡騰」、「示範一下24小時之內消失在地球上」等這類的酸言酸語。

    對此，杜承哲12日晚間在臉書發文表示，他雖也常批評台北市長柯文哲，但是「當柯市長確診的時候，我也看到一些朋友私下說了一些話，我覺得很不妥，也有說他們。我不認為可以因為誰確診而高興，更不應該詛咒他人重症。我一句話沒有嘴他生病，同樣的，我也不會覺得因為任何理念與意見的不同，就可以去詛咒部長遇到不幸。」

    杜承哲直言：「這些發言，真的大可不必，而且讓人看破你們政治凌駕了自己的道德良知。而我恰巧非常清楚你們要的是什麼。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    陳時中染疫屬重症高風險群 黃立民：及早用藥、持續觀察
    2022/06/12 18:33

    陳時中染疫屬重症高風險群 黃立民：及早用藥、持續觀察
    陳時中確診 「過來人」黃珊珊建議：部長太累了多休息
    2022/06/12 15:45

    陳時中確診 「過來人」黃珊珊建議：部長太累了多休息

    董至成曝：演藝圈瘦腰武器都靠「它」
    陳時中確診 蘇貞昌致電慰問：康復後儘速回到團隊
    2022/06/12 14:45

    陳時中確診 蘇貞昌致電慰問：康復後儘速回到團隊
    陳時中確診！ 指揮中心：身體狀況良好
    2022/06/12 12:11

    陳時中確診！ 指揮中心：身體狀況良好

    全國電子618狂歡購物節 +1元多一件
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播