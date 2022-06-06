沒造謠？柯市府稱員工上PTT「親身遭遇」 如今證實說謊

台北市長柯文哲6日出席市議會市政總質詢。（記者方賓照攝）

2022/06/06 16:50

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府「網軍」風波延燒，一名PTT網友「LovError」被「創世神」杜奕瑾抓包造謠，後來更被起底是台北市會展產業發展基金會的林姓員工。基金會起初在新聞稿稱林姓員工只是抒發個人情緒，並非造謠，不過，今天（6日）台北市議會質詢時，市府在回應中承認該員工確實說謊。

今天下午台北市議會質詢中，議員王閔生質詢市府疑似養網軍，他詢問台北市長柯文哲，「上班時間可以進行非公務行為？公務人員可以行政不中立？公務人員可以散布不實訊息？」均得到柯文哲否定答案。不過，柯文哲仍強調市府「沒有養網軍」，是員工「上班太閒」。

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王閔生指出，會展基金會2日發出的新聞稿中提到，「同仁個人家庭成員在疫情之下之親身遭遇，而非惡意中傷造謠，純屬個人抒發不滿情緒之發言」。他質疑，林姓員工自稱一家5口都確診，病情嚴重，衛生所和區公所都沒有關心，甚至在確診期間也沒有支薪，這些是否都屬實？

市府回應，該員工一家5口確實都確診，但支薪方面，坦承說謊；亦即在確診期間，是有領到薪水的。

「不就是造謠嗎？」王閔生怒批，假訊息常常就是利用「部分的事實」編出一個不是真實的故事，用這個故事的面貌，散播一些讓人恐懼、誤會的訊息，市府的新聞稿卻稱「只是抒發個人情緒」，好像在撇清什麼一樣。

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