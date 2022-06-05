為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    北市府列IP再駁養網軍 發言人撂話：坐等柯文哲養網軍證據

    台北市政府網軍疑雲延燒，北市府發言人陳智菡今再駁，北市資訊局請國家網際網路服務（GSN）查明，確認11組IP中有7組跟台北市無關。（北市府提供）

    台北市政府網軍疑雲延燒，北市府發言人陳智菡今再駁，北市資訊局請國家網際網路服務（GSN）查明，確認11組IP中有7組跟台北市無關。（北市府提供）

    2022/06/05 15:34

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府網軍疑雲延燒，台北市長柯文哲團隊的前網路行銷總監吳靜怡昨爆料，PTT有11個帳號自2018年就經常為柯文哲帶風向，且IP位置均於北市府內；對此，北市府發言人陳智菡今再駁，北市資訊局請國家網際網路服務（GSN）查明，確認11組IP中有7組跟台北市無關，且該文錯誤甚多，讓不少資訊專家都搖頭，開嗆「坐等柯文哲養網軍證據」，並稱「歡迎報請檢警調查」。

    吳靜怡昨列出「117.56.185.20」、「117.56.185.21」、「117.56.178.82」、「117.56.178.80」、「117.56.51.37」、「117.56」、「117.56.178.」、「117.56.185.」「101.9.131.184」、「101.9.131.125」、「101.9.99.124」等11個IP位置均位於北市府，自2018年就在網路帶風向、發文挺柯文哲、罵民進黨政府，直言市府養網軍恐怕不是1、2天的事，且至昨東窗事發後，文章開始陸續刪除。

    北市資訊局今表示，經國家網際網路服務（GSN）查明，11組爭議IP中僅有「117.56.185.20」、「117.56.185.21」、「117.56.178.82」、「117.56.178.80」四組為北市府IP；而吳靜怡指控「117.56、117.56.178.、117.56.185.」這三組開頭為北市府IP更是錯誤訊息，因國發會僅提供幾組完整IP給北市府使用，並非提供一整個網段。

    陳智菡更強硬反擊，稱吳靜怡發文錯誤甚多，讓不少資訊專家都搖頭，強調共用IP是中央與地方公務機構的一致做法，北市府公用IP為國發會配發，共用IP發文不等於有組織的網軍，應聚焦於網路發文是否涉及不實、不法，任何於網路上有危害公共利益之言論，歡迎報請檢警調查。

    陳智菡開嗆，比對IP位置不會使真相大白，只能證明「網路總監是騙人不明白」，並撂話「坐等柯文哲養網軍證據」、「千萬不要幫他隱瞞」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北市府員工上班時間造謠發文 四叉貓提4疑點待釐清
    2022/06/04 20:36

    北市府員工上班時間造謠發文 四叉貓提4疑點待釐清
    反擊養網軍爆料！北市府：選舉蟑螂到處鑽 有證據歡迎檢舉
    2022/06/04 18:01

    反擊養網軍爆料！北市府：選舉蟑螂到處鑽 有證據歡迎檢舉
    柯市府養網軍？前柯團隊總監出面爆料：恐不是一兩天的事
    2022/06/04 17:27

    柯市府養網軍？前柯團隊總監出面爆料：恐不是一兩天的事
    員工上班PTT發文「北市府自己查自己」 苗博雅：球員兼裁判
    2022/06/03 17:14

    員工上班PTT發文「北市府自己查自己」 苗博雅：球員兼裁判
    抓到了！北市府查出PTT發文員工：個人行為非網軍
    2022/06/03 05:51

    抓到了！北市府查出PTT發文員工：個人行為非網軍
    台北市府是網軍窩？四叉貓爆「同IP」還有「柯文哲隨行攝影」
    2022/06/02 20:17

    台北市府是網軍窩？四叉貓爆「同IP」還有「柯文哲隨行攝影」
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播