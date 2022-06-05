北市府列IP再駁養網軍 發言人撂話：坐等柯文哲養網軍證據

台北市政府網軍疑雲延燒，北市府發言人陳智菡今再駁，北市資訊局請國家網際網路服務（GSN）查明，確認11組IP中有7組跟台北市無關。（北市府提供）

2022/06/05 15:34

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府網軍疑雲延燒，台北市長柯文哲團隊的前網路行銷總監吳靜怡昨爆料，PTT有11個帳號自2018年就經常為柯文哲帶風向，且IP位置均於北市府內；對此，北市府發言人陳智菡今再駁，北市資訊局請國家網際網路服務（GSN）查明，確認11組IP中有7組跟台北市無關，且該文錯誤甚多，讓不少資訊專家都搖頭，開嗆「坐等柯文哲養網軍證據」，並稱「歡迎報請檢警調查」。

吳靜怡昨列出「117.56.185.20」、「117.56.185.21」、「117.56.178.82」、「117.56.178.80」、「117.56.51.37」、「117.56」、「117.56.178.」、「117.56.185.」「101.9.131.184」、「101.9.131.125」、「101.9.99.124」等11個IP位置均位於北市府，自2018年就在網路帶風向、發文挺柯文哲、罵民進黨政府，直言市府養網軍恐怕不是1、2天的事，且至昨東窗事發後，文章開始陸續刪除。

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北市資訊局今表示，經國家網際網路服務（GSN）查明，11組爭議IP中僅有「117.56.185.20」、「117.56.185.21」、「117.56.178.82」、「117.56.178.80」四組為北市府IP；而吳靜怡指控「117.56、117.56.178.、117.56.185.」這三組開頭為北市府IP更是錯誤訊息，因國發會僅提供幾組完整IP給北市府使用，並非提供一整個網段。

陳智菡更強硬反擊，稱吳靜怡發文錯誤甚多，讓不少資訊專家都搖頭，強調共用IP是中央與地方公務機構的一致做法，北市府公用IP為國發會配發，共用IP發文不等於有組織的網軍，應聚焦於網路發文是否涉及不實、不法，任何於網路上有危害公共利益之言論，歡迎報請檢警調查。

陳智菡開嗆，比對IP位置不會使真相大白，只能證明「網路總監是騙人不明白」，並撂話「坐等柯文哲養網軍證據」、「千萬不要幫他隱瞞」。

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